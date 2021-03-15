تينا تدعم مطالب النساء باستبدال عبارة سن اليأس بعبارة أكثر إيجابية‎

مع إصابة واحدة من كل ثلاث نساء فوق عمر 35 عاماً بسلس البول, شركة تينا الرائدة عالمياً في المنتجات الخاصة بسلس البول تلتزم بتغيير التصورات السلبية حول التقدم بالعمر وسلس البول وبتعزيز ثقة النساء بأنفسهنّ خلال هذه المرحلة

الاستبيان الذي أجرته تينا يكشف أن 82% من النساء يفضّلن اعتماد تعبير جديد أكثر إيجابية من سن اليأس، وأن حوالي واحدة من كل خمس نساء في مرحلة انقطاع الطمث من المشاركات في الاستبيان شعرن بالحرج وضرورة التكتم على الأمر

استجابة لنتائج الاستبيان, أطلقت تينا فيديو خاص ودعت نساء المنطقة إلى تقديم اقتراحاتهن لاختيار عبارة جديدة (https://www.tena-me.com/en/women/age-of-despair)

أطلقت تينا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال منتجات الرعاية الصحية للذين يعانون من سلس البول، حملةً بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار #اختاري_التحدي ChooseToChallenge#، لتغيير التصورات السلبية المرتبطة بانقطاع الطمث واقتراح عبارة بديلة عن عبارة سن اليأس المستخدمة منذ زمن طويل لوصف انقطاع الطمث؛ حيث كشف الاستبيان الذي أجرته تينا أن الغالبية العظمى من النساء يفضلن اعتماد عبارة أكثر إيجابية للتعبير عن هذه المرحلة من حياة المرأة.

وقد تم إطلاق الحملة في يوم المرأة العالمي بتاريخ 8 مارس 2021، وشهدت مشاركة آلاف السيدات لتقديم اقتراحاتهن وخوض نقاشات عبر الإنترنت تسعى إلى تعزيز ثقة السيدات بأنفسهن مع التقدم بالعمر، كما يمكن للسيدات مشاركة اقتراحاتهن عبر الموقع الإلكتروني (https://www.tena-me.com/ar/women/age-of-despair). وتسعى تينا من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على انقطاع الطمث وضعف المثانة وسلس البول الذي يصيب واحدة من كل ثلاث نساء، عبر تغيير الصور النمطية حول هذه الحالات الشائعة ورسم صورة إيجابية لهذه المرحلة العمرية لدى السيدات.

وبعد الاستبيان الذي أجرته لتقييم آراء نساء المنطقة حول التصورات السائدة لمرحلة انقطاع الطمث، أطلقت تينا حملتها الهادفة إلى تغيير تلك التصورات السلبية للنساء اللوات يعانون من سلس البول، وزيادة الثقة لدى النساء اللواتي تجاوزن عمر 45 عاماً. وشمل الاستبيان، الذي أجرته تينا بالتعاون مع شركة يوجوف، 600 سيدة سعودية تزيد أعمارهن عن 40 عاماً، وأجمعت أكثر من 81% منهن على رغبتهن باستبدال عبارة سن اليأس لتعكس حياة النساء في القرن 21، وتفضل 82% من السيدات استبدال هذه العبارة بأخرى جديدة أكثر إيجابية.

وتلتزم تينا بدعم وتمكين السيدات في المنطقة للتعايش مع هذه الحالة براحةٍ أكبر، حيث تعاني 36% من النساء المشاركات من سلس البول عند انقطاع الطمث. كما كشف الاستبيان أن النساء السعوديات اللواتي تزيد أعمارهن عن 45 عاماً يحظين بتقدير كبير في المجتمع، وقد بيّنت 88% منهنّ حاجة الأجيال الشابة على للاستفادة والتعلم من خبراتهنّ. ويُمكن اعتبار لبنى العليان وجويل ماردينيان ومها الغنيم كشخصيات يُحتذى بها من هذه الفئة العمرية. كما كشف الاستبيان أن بعض الاقتراحات الأكثر إيجابية لوصف هذه المرحلة العمرية هي مرحلة الفرص والثقة والسعادة والتمكين والحكمة. وتعتقد أكثر من 84% من المشاركات بأن تعزيز تمثيل النساء ممن تتخطى أعمارهن 45 عاماً في المجتمع والثقافة السائدة ستعود عليهن بتأثيرات إيجابية في هذه المرحلة العمرية.

وتعليقاً على الموضوع، قالت يسرا امبابى، مديرة شؤون التسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى تينا: "حرصنا على إطلاق الحملة في يوم المرأة العالمي لعام 2021 احتفالً بالنساء ودعماً لهن، ولاقت أصداءً إيجابية للغاية. ونظراً لأن سلس البول يصيب واحدة من كل ثلاث نساء بعد عمر 35، شعرنا بأهمية إطلاق حملة لزيادة ثقة السيدات بأنفسهنّ في هذا العمر وتغيير المفاهيم المرتبطة بهذه الحالة. وأدركنا حجم المشكلة عندما علمنا أن حوالي واحدة من كل خمس نساء في مرحلة انقطاع الطمث من المشاركات في الاستبيان شعرن بالحرج وضرورة التكتم على الأمر، وهذا ما نرغب في تغييره. وندعو النساء إلى مشاركة اقتراحاتهن حول التسمية الأنسب لهذه المرحلة العمرية عبر الموقع الإلكتروني (https://www.tena-me.com/en/women/age-of-despair)".

وبدورها قالت فاديا الطويل، الشخصية الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية: "بالنسبة إلي، ترتبط مفردات الثقة والحكمة والخبرة بالنساء بعد عمر 45 عاماً. وأعتقد بأهمية تغيير العبارة المستخدمة لوصف مرحلة انقطاع الطمث، لأنني أعتبر هذه المرحلة "السن الذهبي" في حياة المرأة؛ تتيح لها تحقيق كافة أهدفها. لذلك أشجع النساء على زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بحملة تينا للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الحملة وكيفية التخلص من التصورات السلبية لانقطاع الطمث والتقدم بالعمر، والمشاركة في التوصل إلى عبارة جديدة تعبّر عن هذه المرحلة من حياة المرأة".

تُعد هذه الحملة من تينا جزءاً من الهدف الأكبر للعلامة التجارية وهو تغيير المفاهيم والتصورات الاجتماعية السائدة حول سلس البول، والذي يُعتبر أحد أهم اضطرابات الصحة في العالم، حيث تعاني من أعراضه 1 من كل 3 نساء فوق سن 35 عاماً، وكذلك الرجال بنسبة 1 من كل 4 رجال فوق سن 40 عاماً. كما ينبغي زيادة الوعي فيما يتعلق بسلس البول، إذ لا يتم الإبلاغ عنه بشكلٍ كافٍ بسبب اعتباره حالة محرجة، وبالتالي لا يلقى هذا الشخص الاهتمام الكافي من حيث التشخيص والعلاج. وعملت تينا في حملتها مع نساء عربيات ممن وصلن إلى هذه المرحلة العمرية لتسليط الضوء على إنجازاتهن ونجاحاتهن. ويبرز بين السيدات المشاركات في الفيديو الراقصة مايا صليبا ومصممة الأقمشة مارلين شعبو والكاتبة غريس طويلة.

لتقديم الاقتراحات أو لمزيد من المعلومات حول حملة تينا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني (https://www.tena-me.com/ar/women/age-of-despair).

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