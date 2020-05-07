شهر رمضان الكريم شهر المغفرة والرحمة، فإن صيام هذا الشهر فرض على كل مسلم ومسلمة ومن صام هذا الشهر الفضيل يأخذ الثواب والأجر العظيم، ويكون في كل يوم من أيام رمضان الكريم دعاء يمكن أن يدعوا به المسلم.

شهر رمضان هو الشهر التاسعُ يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام.

ثلاث دعوات تمسكوا بها في هذه الليالي المباركة

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا (دعاء أوصى به الرسول للسيدة عائشة في العشر الأواخر)

- اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة (فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها)

- اللهم بلغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك (فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت فلماذا تكون قصير النظر وتطلب قدر حاجتك إذا كان بإمكانك أن تطلب قدر ملكه الذي لا يضا)

جعلنا الله وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم يا رب.

دعاء ليلة النصف من رمضان

ليلة القدر