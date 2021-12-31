جبن الحلوم: الفوائد، القيمة الغذائية والمزيد

جبن الحلوم هو جبن شبه صلب مصنوع من حليب الماعز أو الأغنام أو الأبقار، ويشتهر بطعمه المنعش وملمسه الصلب والمطاطي، ولقد تم الاستمتاع به لمئات السنين في قبرص وارتفعت شعبيته مؤخرًا، واليوم، غالبًا ما يتم عرضه في قوائم المطاعم اليونانية ويمكن العثور عليه في أقسام الجبن في معظم محلات السوبر ماركت.

ونظرًا لأن نقطة انصهاره أعلى من العديد من أنواع الجبن الأخرى، فيمكن خبزه أو شويه أو قليه دون فقدان شكله، وعلى هذا النحو، يتم طهيه عادةً وإضافته للعديد من الوصفات، حيث يعزز طعمه المالح المميز الوصفات وعادة ما يكون مقرمشًا قليلاً من الخارج.

جبن الحلوم وقيمته الغذائية

في حين أن القيمة الغذائية للحلوم يمكن أن تختلف قليلاً بناءً على كيفية تحضيره، فإن كل حصة توفر كمية جيدة من البروتين والكالسيوم، حيث تحتوي حصة (28 جرام) من الحلوم على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 110

الكربوهيدرات: 0 جرام

البروتين: 7 جرامات

الدهون: 9 جرامات

الكالسيوم: 25٪ من القيمة اليومية

الصوديوم: 15٪ من القيمة اليومية

ويلعب الكالسيوم، على وجه الخصوص، دورًا رئيسيًا في وظائف العضلات وانتقال الأعصاب وصحة العظام وإفراز الهرمون، وفي الوقت نفسه، يعزز البروتين النمو والتطور المناسبين ويدعم نمو العضلات ووظيفة المناعة وإدارة الوزن.

فوائد جبن الحلوم

غني بالبروتين

يعد الحلوم مصدرًا رائعًا للبروتين، حيث يمد الجسم بـ7 جرامات في حصة (28 جرامًا)، والبروتين ضروري للعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك إنتاج الهرمونات ووظيفة المناعة وإصلاح الأنسجة، وعندما تحصل على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تزيد من نمو العضلات وقوتها، كما يمكن أن يساعدك البروتين أيضًا في الاحتفاظ بكتلة الجسم الخالية من الدهون أثناء فقدان الوزن.

يدعم صحة العظام

مثل منتجات الألبان الأخرى، يحتوي جبن الحلوم على نسبة عالية من الكالسيوم، وهي مغذيات دقيقة مهمة لصحة العظام، حيث يزود الكالسيوم عظامك بقوتها وبنيتها، وفي الواقع، يتم تخزين ما يقرب من 99٪ من الكالسيوم في جسمك في عظامك وأسنانك.

وتشير الدراسات إلى أن الحصول على المزيد من الكالسيوم يمكن أن يزيد من كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بكسور العظام، خاصة إذا تم دمجه مع فيتامين د.

قد يحمي من مرض السكري

وجدت بعض الدراسات أن تناول منتجات الألبان مثل جبن الحلوم يمكن أن يحمي من مرض السكري من النوع الثاني، وربطت مراجعة واحدة لـ 30 دراسة بين الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان وانخفاض دهون البطن ووزن الجسم.

وأشارت المراجعة أيضًا إلى أن منتجات الألبان حسنت حساسية الأنسولين، مما قد يحسن قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، وكان لمراجعة كبيرة أخرى نتائج مماثلة، حيث ربطت تناول منتجات الألبان بانتظام بخطر أقل بكثير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كيف يتم صنع جبن الحلوم

يمكن صنع الحلوم من حليب الماعز أو الأغنام أو الأبقار، وتتضمن العملية تسخين الحليب وإضافة الرينيت، وهي مادة تستخدم لتخثر الحليب، وهذا يفصل بشكل طبيعي بين الخثارة ومصل اللبن، ومن ثم يتم تصريف الخثارة باستخدام مصفاة مبطنة بالجبن وضغطها في قالب.

طريقة تخزين الحلوم

يمكن أن يستمر الحلوم غير المفتوح لمدة تصل إلى عام في الثلاجة، وبعد فتحه، يتم تخزينه في ماء مالح في وعاء محكم الإغلاق أو لفه في ورق زبدة أو ورق مشمع، وبهذه الطريقة يتم الاحتفاظ بجبن الحلوم في الثلاجة لمدة مناسبة دون أن يتلف.

يمكن أيضًا تخزين جبن الحلوم في علبة محكمة الإغلاق وتجميده لمدة تصل إلى 6 أشهر، وعندما تكون جاهزًا لاستخدامه، قم بإذابته في الثلاجة طوال الليل قبل إضافته إلى وصفاتك.

للمزيد من صحتك وجمالك:

ما مقدار الحرية التي يجب أن تمنحها للمراهقين؟