ما مقدار الحرية التي يجب أن تمنحها للمراهقين؟ عندما يكبر الأطفال ، يحتاج الآباء إلى منحهم بعض الحرية ليعيشوا حياتهم كما يريدون. إنها خطوة أساسية في رحلة الأبوة والأمومة ، والتي تساعد الأطفال على التعلم والنمو. يساعد منح أطفالك ما يكفي من الحرية على أن يصبحوا مستقلين ويفرقون بين الصواب والخطأ. في نفس الوقت يجب عليك فرض بعض القيود لحمايتهم من اتخاذ أي قرارات خاطئة أو السير في الاتجاه الخاطئ. إنه يقودنا إلى السؤال عن مقدار الحرية التي يجب أن تمنحها لطفلك بالضبط.

ما مقدار الحرية التي يجب أن تمنحها للمراهقين؟

هل المراهق ناضج بما يكفي لتحمل المسؤولية؟

يساعد إعطاء قدر مناسب من الحرية في إعداد طفلك لمرحلة المراهقة. في حين أنه من الشائع أن يشعر الآباء بالارتباك بشأن مقدار الحرية التي يجب أن يمنحوها لأطفالهم ، فإن الإجابة تختلف من شخص لآخر. ما هو عمر طفلك ، ومدى نضجه ، ومقدار الدعم الأسري الذي يتمتع به ، وما هي تجاربهم السابقة ، ومدى مسؤوليته في التصرف في موقف معين ، وغيرها. في كثير من الأحيان يحسن الأطفال التعرف على الأشخاص الحقيقيين أما بسبب الصدمات السابقة اثناء التعامل مع بعض المواقف المحددة بشكل جيد ، في هذه الحالة ، يحتاجون إلى توجيه مستمر من والديهم.

ما مقدار الحرية التي يجب أن تمنحها للمراهقين؟

الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اتخاذ القرار

لا توجد قواعد محددة عندما يتعلق الأمر بإعطاء الحرية لأطفالك. سيتعين عليك مراعاة العديد من الأشياء قبل تحديد القواعد لأطفالك الصغار.

ما مقدار الحرية التي يجب أن تمنحها للمراهقين؟

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في اتخاذ القرار الصحيح:

ضع في اعتبارك العمر: اسمح فقط بالأشياء المناسبة حسب عمر طفلك. إذا كان أطفالك يبلغون من العمر 16 عامًا فقط ، فلا تسمح لهم بالبقاء في وقت متأخر من الليل أو قيادة السيارة بدون ترخيص. اطلب منهم الانتظار لبضع سنوات أخرى للاستفادة من بعض الامتيازات . ضع حدودًا واضحة: عندما يطلب الأطفال الإذن بشيء ما ، قبل السماح لهم بوضع قواعد واضحة لعواقب تجاوز القاعدة. سوف يساعدهم هذا على التصرف بمسؤولية. عندما يخرجون ، حدد وقتًا للعودة ، وحدد الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم. أيضًا ، ضع قواعد واضحة حول وقت الدراسة والأنشطة الأخرى . تنفيذ عواقب كسر القواعد: عندما يخالف طفلك أي قاعدة، تأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة. إذا لم تتصرف في هذا الوقت ، فسوف يكررون الأخطاء مرارًا وتكرارًا. يمكنك تعيين مهام إضافية لهم أو تقييد أنشطتهم الخارجية إذا لزم الأمر . ربط حريتهم بالمسؤوليات: لجعل أطفالك أكثر عرضة للمساءلة ، اربط حريتهم بالمسؤوليات. امنحهم الأعمال المنزلية للقيام بها ، ودفع الفواتير ، وجلب مواد البقالة. كما أنه سيساعدهم على اتخاذ قرارات مسؤولة .

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