جدول أعمال يوم عرفة لغير الحاج لكي يساعد المسلم على معرفة العبادات المستحبّة في يوم عرفة، هذا الموضوع سيتم تناوله في هذا المقال، يعتبر يوم عرفة من أعظم الأّيام وأفضلها، ولقد خصّه الله سبحانه وتعالى بالكثير من الخير العظيم والفضل الكبير.

جدول أعمال يوم عرفة لغير الحاج

1- نم مبكراً لتتقوى لطاعة الله تعالى.

2- قم قبل الفجر حتى تتسحر .

3- ثم صل 4 ركعات على الأقل وادع ربك وأنت ساجد بخير الدنيا والآخرة مع البكاء والتباكي، ولا تنسى أن تحمد الله أنه بلغك يوم تنزيل الرحمات والمغفرة.

4- قبل الفجر اقض وقتك في التسبيح والاستغفار حتى تكتب من المستغفرين في الأسحار.

5- استعد لصلاة الفجر قبل الآذان بعشر دقائق تقريباً ولا تنسى أن تستشعر أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة لكل عضو تتوضأ.

6- قل دعاء ما بعد الوضوء "أشهد أن لا إله الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".

7- صل الفجر ثم اجلس في مصلاك إلى ما بعد الشروق بـ 15 دقيقة.

8- ابدأ بالتكبير بعد السلام مباشرة.

9- أنت الآن في مصلاك حتى الشروق تقرأ القرآن مع التسبيح والتهليل والتكبير وأيضاً لا تنسى أذكار الصباح.

10- في تمام الساعة 6:15 دقيقة صل ركعتي الشروق لتكتب لك حجة وعمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إياك أن تضيعها.

11- أنت الآن مخير إن استطعت ألا تنام اليوم كاملاً فلا تضيع ثانية واحدة إلا وأنت في ذكر ودعاء وكن على يقين تام بالإجابة.

12- تنام ساعة لتستيقظ وتنوي بها التقوي على طاعة الله.

13- ثم تقوم من النوم تتوضً وتصلى 4 ركعات على الاقل وتتنفل وتنوع بين الطاعات حتى لا تمل ما بين " تكبير، تهليل، ذكر، تلاوة القرآن الكريم، الإكثار من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

14- ثم صل صلاة الظهر ولا تنسى أن تصلي قبلها أربع وبعدها أربع ثم تكبر وتسبح وإقرأ شىء بسيط من القرآن الكريم.

15- اسمع خطبة عرفات إن استطعت لتكون هذا العام أفضل من كل عام في التطبيق إن شاء الله.

16- ثم صل صلاة العصر وكبر ولا تنسى أن تقول أذكار المساء ولا تنسى أن تصلي قبل العصر 4 ركعات حتى يشملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعاً.

17- اقرأ القرآن الكريم إلى قبل آذان المغرب بساعة تقريباً، ثم غبدأ بالدعاء بخشوع تام واذكر وقوفك أمام الله ولا تنسى أخوانك المسلمين المستضعفين في كل مكان من دعائك.

18- ثم ادع الله أن لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وأنت من عتقائه.

19- احرص أن يكون لك صدقة هذا اليوم ولو بالقليل.

20- ثم عندما يؤذن إبدأ بالإفطار ولا تنسى الدعاء لأنه للصائم دعوة لا ترد وإياك العجب فإنه يحبط العمل ولا تنسى أن تحمد الله أن ييسر لك الخير.

ذكر أهل البيت ومن تحب من أصدقاء ، عائلة، زملاء، فهي أحب الأعمال إلى ربك لا سيما في هذا اليوم المبارك "يوم عرفة".

فضل يوم عرفة

يعتق فيه الله تعالى المسلمين من النّار.

يغفر الله تعالى لعباده المؤمنين.

هو اليوم الّذي أخذ الله تعالى فيه الميثاق على بني آدم.

فضل يوم عرفة أنه من أفضل الأيّام عند الله تعالى.

أتمّ الله تعالى الدّين والنّعمة على المسلمين.

يُكفر الله تعالى ذنوب عامين.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

قراءة القرآن

الاستغفار

الدعاء والمناجاة

الكبير والتحميد والتهليل

أدعية يوم عرفة

اللهم اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

اللهمّ لا تدع شمس يوم عرفة تغيب إلّا وقد غفرت لي ما تقدم وما تأخر من ذنبي، وارزقني رزقًا حلالًا طيبًا يا ربّ العالمين. اللهمّ اجعلني العام القادم من الواقفين على عرفات أنا ومن أحب بفضلك وكرمك يا ربّ العالمين.

اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا.

تهنئة بقرب يوم عرفة المبارك

ما هو فضل صيام يوم عرفة؟