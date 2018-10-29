كيف تجذبين رجل العقرب إليكِ بـ 5 خطوات!

يجب التحلي بالصبر مع رجل العقرب

رجل العقرب يكره صفة الخباثة، والضعف، والسطحية في الآخرين بشكل كبير، ويتميّز بقدرته على فهم أعماق الآخرين والوصول إلى الخفايا الموجودة في داخلهم بسهولة تامّة، إلا أنّ شخصية رجل العقرب يغلب عليها شيء من الغموض نوعاً ما، وقد يبوح في بعض الأوقات بمشاعره وأسراره المخبّأة في داخله، ولكن ذلك يحدث فقط في حالة شعوره بدرجة كاملة من الأمان مع الطرف الآخر.

تغلب على رجل العقرب صفة التملك والسيطرة، والتي تعتبر من سلبياته، إلا أن من إيجايبيات رجل العقرب أنه يرفض التخلي عن علاقاته مع الآخرين بسهولة، وخصوصاً الأشخاص الذين يحبهم، وتميل شخصية رجل العقرب من الخارج إلى الهدوء واللامبالاة، إلا أنّه من الداخل مختلف بشكل كليّ، ولدى رجل العقرب القدرة على تبسيط الأمور المعقّدة كثيراً، كما أنّه من الصعب على رجل العقرب إظهار مشاعره للآخرين بسهولة، ويسعى دوماً لأن تظهر شخصيته متماسكة أمام الجميع.

وفي هذا المقال نقدم 5 لتجذبين رجل برج العقرب:

1- يحب رجل برج العقرب المظهر اللبق دون تكلف، وعلى سبيل المثال لا يريد أن يراكِ دائماً بمكياج كامل لأن هذا يُشعره بنوع من التظاهر وكأنكِ لا تبدين على طبيعتك، اهتمي فقط بنظافتكِ الشخصية ورائحتكِ العطرة ولباقتكِ دون تكلف، ويحب أن يراكِ ترتدين قطعاً ثمينة، لذلك لا بأس أن تقتني ساعة أو حقيبة فاخرة ترتدينها بين الحين والآخر.

2- ينجذب رجل العقرب للمرأة القوية الواثقة من نفسها، البشوشة، المتفائلة، المثقفة والطموحة والناجحة، لذلك لابد أن تعملي جاهدةً لتطوير نفسكِ على الصعيدين الشخصي والعملي لتلفتي انتباهه لكِ، وعندما تجدين فرصةً للنقاش معه اطرحي آرائك الناضجة لتمهدي له طريق رؤية ما بداخلكِ من وعي ومسؤولية وثقة بالنفس فهو لا ينجذب للمرأة الضعيفة.

3- تمسكي بالصدق مع رجل العقرب مهما كان الثمن، فالصدق بالنسبة للرجل العقرب هو أساس الثقة التي سيمنحكِ إياها في علاقة صداقتكما وحبكما، ودون هذه الثقة المبنية على الصدق لن يفتح قلبه لكِ.

4- اهتمي برجل العقرب واجعليه يلاحظ هذا الأمر، واحفظي تفاصيله الصغيرة وفاجئيهِ بها، مثلاً إذا عرفتِ أنه يحتسي القهوة بلا سكر ويفضل تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة معها فبادري لتقديم القهوة مع الشوكولاتة كما يفضلها دون أن يطلب منكِ ذلك!



5- يجب التحلي بالصبر مع رجل العقرب، فهو لن يفتح لكِ قلبه سريعاً، بل سيحتاج للوقت الكافي حتى يثق بكِ ويفك غموضه أمامكِ، فقط استمتعي بما يشارككِ ويقوله لكِ.

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