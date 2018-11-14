كرات الجزر بجوز الهند

تعتبر الجزرية من الحلويات الشرقية التقليدية الشهية، اليوم سنتعلم تحضيرها بطريقة عصرية على شكل كرات مزينة بجوزالهند..

المكونات:

1 1/2 كيلو من الجزر

1 1/2 ملعقة من ماء الزهر

3 أكواب سكر

رشة قرفة

1 1/2 ملعقة من النشاء

برش جوز الهند

رشة ملح الليمون



الطريقة:

يبشر الجزر بعد أن يقشّر ويطهى على نار هادئة قرابة الثلث ساعة

يعصر الجزر بعد طهيه ويستخرج الماء منه

يستخدم ماء الجزر لاذابة السكر في طنجرة على النار ويضاف الى المزيج ملح الليمون

يضاف الجزر الى مزيج السكر

يخلط ماء الزهر مع النشاء ويضاف مزيجه الى الجزر ومن ثم تضاف القرفة

يحوّل المزيج الى كرات ويمكن تزيينه بواسطة برش جوز الهند..