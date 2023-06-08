جزيرة سردينيا الايطالية لشهر عسل رومانسي

رحلتنا اليوم تقودنا إلى أكبر جزيرة في إيطاليا حيث الماء والخضرة، المنظر الجميل، الهدوء والسكينة، رحلتنا اليوم تقودنا إلى أجمل جزيرة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط إنها جزيرة سردينيا.

سردينيا هي ثاني أكبر جزيرة في ايطاليا تبلغ مساحتها نحو 23821 كيلومتر مربع وهي منطقة إيطالية ذات حكم ذاتي، وتعد غالياري عاصمة ارخبيل جزر سردينيا وأكبر مدنها، وتنقسم جزيرة سردينيا الايطالية إلى ثماني ولايات، ويعود تاريخ سردينيا إلى ما قبل اكثر 8.5 مليون عاما تقريبًا حيث لاتزال الهياكل الحجرية التي استخدمت في بنائها قائمة كإحدى أشهر الرموز والمأثر التاريخية للجزيرة، وتعد اللغة الرسمية في سردينيا هي الايطالية على الرغم من أن سكانها يتحدثون لغات مختلفة.

تتميز سردينيا بمياهها الصافية ورمالها الذهبية النظيفة، وتعتبر هذه الجزيرة مثالية لممارسة الأنشطة المائية المختلفة مثل ركوب السفن والقوارب، السباحة والغوص، والاستجمام على الشاطئ، وركوب الأمواج.

وتشتهر شواطئ سردينيا بالأكواخ ذات الحجم الصغير المميز بتصميمها على الطراز المعماري القديم، ويعتبر ساحل الزمرد من أشهر سواحل جزيرة سردينيا، ويمتلك ساحل الزمرد مجموعة من أجمل الشواطئ التي تتميز بمياهها الزرقاء اللامعة ورمالها البيضاء

تنشهر جزيرة سردينيا ببريقها ورفاهتها التي تجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وتنتشر في الجزيرة شواطئ ذات مياه زرقاء فيروزية ورمال ناعمة وتكوينات صخرية نادرة، وينصح بزيارة سردينيا لمشاهدة مناجم الفضة المحمية من قبل اليونسكو والتي أصبحت مهجورة والتي تعود إلى العصر الروماني.

عند السفر لجزيرة سردينيا الإيطالية ينصح بتجربة المأكولات العضوية التي تم إنشاؤها من البداية باستخدام اللحوم والجبن الطازج والأسماك والزيتون والخضروات المحلية، والرياضات المائية مثل التجديف بالكاياك والغوص واستكشاف مواقع الحطام واليخوت.