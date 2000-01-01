على الرّغم من أنّ جمال العروس هو موضوع كلاسيكيّ، إلا أنّه لا بدّ من تحديث طلّتك بشكل يتلائم مع الخريف، بغية إضفاء لمسات خاصّة بهذا الموسم على احتفالاتك، في هذا المقال نقدم لكم بضعة أفكار متّصلة بجمالك في يوم زفافكِ خاصّة بفصل الخريف.

جمال العروس في فصل الخريف 2022

اختيار ألواناً داكنة

العروس التي تفكر في عمل زفافها في فصل الخريف من الأفضل أن تعتمد أحمر الشفاه بألوانه الداكنة الرائجة خلال هذا الموسم، وأن تختار أحمر شفاه بألوان التوت بدل الزهريّ، أو الخوخي التابع لموضة فصلي الربيع والصيف، وإن كنتِ جريئة حقاً، يمكن اختيار لوناً خمريّاً أو تدرّجات القرميد، ويمكنك أيضاً تلوين أظافرك باللون نفسه، ومهما كان اللون الذي سيقع اختيارك عليه، اعتمدي طبقة نصف لمّاعة، من أجل إضفاء لمسة أناقة على الطلّة.

دموع الفرح

عند تلطيخ الكحل بشكل طفيف، سوف تشعرين بأنّ عينيك رائعتين وجذابتين، من دون تأثير العيون المدخنة بالكامل، ولكن، إن قررت اعتماد الطلّة الجذابة والجميلة، عوضاً عن المكياج الناعم والبسيط، فلا تكثري من الألوان الداكنة على الرمشين السفليين؛ تفادياً لسيلان المكياج بعد ذرف دموع الفرح.

رفع الشعر

تميل العرائس اللواتي يقمن زفافهنّ في فصل الصيف إلى تسريح شعرهنّ بشكل عفوي وبسيط، وإلى جعل خصلاته منسدلة أو مجعّدة، لكن، إذا كنتِ تسعين إلى الزواج في هذه الأشهر الخريفية شبه الباردة، من الافضل أن ترفعي شعرك على شكل كعكة، مع ترك بعض الخصل منسدلة على وجهك، أما إن كنت تفضّلين الشعر غير المرفوع، فننصحك بلفّه كلّه إلى جهة واحدة وبطريقة كلاسيكية تناسب وجهك.

من دون الطرحة

يمكنك في يوم زفافك التخلّي عن الطرحة في موسم الخريف، واختاري أكسسواراً خاصاً بالشعر مؤلفاً من أزهار، يتميّز بها الخريف، مصمّمة على شكل تاج جميل، ويمكنك أيضاً اللجوء إلى الاكسسوارات التي يتخللها تخريم أو ريش، وإن أردت الالتزام بالتقليد، فهذا هو الموسم المناسب لارتداء الطرحات التي تلامس الأرض في يوم زفافكِ.

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