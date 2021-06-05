جميلة البوابة: آثار جانبية للكريم الواقي من الشمس تعرفي عليها!

وجدت دراسة جديدة نُشرت في Nature Scientific Reports أن الميثيلين الأزرق ، وهو دواء عمره قرن من الزمان، لديه القدرة على أن يكون واقيًا عالي الفعالية وواسع النطاق من الأشعة فوق البنفسجية ...

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يمتص الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب) ويصلح أضرار الحمض النووي الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية والأشعة فوق البنفسجية. وهو آمن للشعاب المرجانية.

وفقًا للدراسة ، يمكن أن يصبح الميثيلين الأزرق مكونًا بديلًا للوقاية من أشعة الشمس يدعم البيئة ويحمي صحة جلد الإنسان.

يستخدم حوالي 80٪ من واقيات الشمس أوكسي بنزون ​​كمانع كيميائي للأشعة فوق البنفسجية ، ويقال إنه يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية. حيث حظرت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم استخدام أوكسي بنزون ​​ومشتقاته لوقف تدمير النظام البيئي البحري في العالم. يقول كبير مؤلفي الدراسة الدكتور كان كاو ، مؤسس Mblue Labs ، Bluelene Skincare وأستاذ في قسم بيولوجيا الخلية وعلم الوراثة الجزيئي بجامعة ميريلاند، "يشير عملنا إلى أن الميثيلين الأزرق هو مانع فعال للأشعة فوق البنفسجية B مع عدد من الخصائص المرغوبة للغاية كمكون واعد يتم تضمينه في واقيات الشمس. يُظهر امتصاصًا واسع النطاق لأشعة UVA و UVB ، ويعزز إصلاح تلف الحمض النووي، ويكافح الأكسجين التفاعلي الأنواع (ROS) التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVA)، والأهم من ذلك أنها لا تسبب أي ضرر للشعاب المرجانية".

وشمل الباحثون علماء من مختبرات إمبلو وجامعة ماريلاند ، نظروا في فوائد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للميثيلين الأزرق من عدة زوايا في الخلايا الكيراتينية البشرية الأولية والأرومات الليفية الجلدية من متبرعين صغارًا وكبارًا وقارنوا تلك النتائج مع أوكسي بنزون. وخلصوا إلى أن الميثيلين الأزرق لا يمتص فقط أشعة UVA و UVB كما تفعل المواد الواقية من الشمس التقليدية ، بل يساعد أيضًا في إصلاح تلف الحمض النووي الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية ، مما يؤدي إلى بقاء الخلية بشكل أفضل.

خلال الدراسة ، كشف العلماء نفس كميات الميثيلين الأزرق أو أوكسي بنزون ​​في Xenia umbellate ، وهو نوع من الشعاب المرجانية الناعمة ، في خزانات معزولة ورصد نمو الشعاب المرجانية واستجاباتها لهذه المواد الكيميائية. أبلغوا عن تبيض حاد في المرجان وموت في مرجانيات زينيا المعالجة بأوكسيبنزون ​​في أقل من أسبوع ، في حين أن الميثيلين الأزرق ليس له أي آثار سلبية على صحة المرجان حتى عند التركيز المرتفع نسبيًا.

كما قارنوا الميثيلين الأزرق مع مضادات الأكسدة الأخرى المعروفة للعناية بالبشرة مثل فيتامين أ (الريتينول) وفيتامين سي في قدرتها على تقليل الإجهاد التأكسدي الخلوي.

واختتم الفريق في الملخص، "إجمالاً ، تشير دراستنا إلى أن الميثيلين الأزرق لديه القدرة على أن يكون مكونًا نشطًا مناسبًا للشعاب المرجانية ويمكن أن يوفر حماية واسعة الطيف ضد الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب)."

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