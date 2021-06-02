طبيب البوابة: ماذا تعرف عن التأثيرات الجانبية لاستخدام الستيرويد؟

أصبحت الستيرويدات واحدة من أكثر الأدوية شيوعًا التي تُعطى للمرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين أو أولئك الذين يعتمدون على جهاز التنفس الصناعي...

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بينما يعتقد الخبراء أن الستيرويدات يمكن أن تثبت فعاليتها ضد الالتهابات الشديدة ، فإن عدم الاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بتناول الستيرويد وتوقيته ومدته قد يكون خطيرًا بمرور الوقت.

لماذا تستخدم الستيرويدات في علاج مرضى كوفيد -19؟

يمكن أن تسبب العدوى الشديدة لـكوفيد-19 استجابة التهابية جهازية طويلة الأمد يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين والجهاز التنفسي. الستيرويدات هي أدوية تساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن فيروس SARs-COV-2. في حين أن الستيرويدات لن تساعد في علاج المرض ، إلا أنها ستوفر الراحة من بعض الانزعاج الناجم عن الالتهاب في الجسم.

ما هي آثار الستيرويدات على الجسم؟

يحدث الالتهاب عندما يحاول جهاز المناعة في جسمك محاربة مسببات الأمراض الفتاكة. في عملية حماية الجسم ، قد يحدث ألم حاد وتورم وتهيج في أجزاء معينة من الجسم ، والتي إذا تركت دون علاج قد يكون لها عواقب أكثر خطورة. دور الستيرويدات هو تقليل هذه الاستجابات الالتهابية. في حين أن الستيرويدات قد تخفف الالتهاب ، إلا أنها قد تسبب آثارًا جانبية مختلفة.

ما يجب تجنبه عند استخدام الستيرويد في علاج كوفيد-19؟

في حين أن الستيرويدات فعالة في علاج عدوى كوفيد-19، يجب عدم تناولها بسذاجة ودون إشراف الطبيب. نظرًا لأنك مصابًا بعدوى شديدة وأن اختبارك يشير إلى وجود استجابة التهابية عالية في الجسم ، فقد يصف الطبيب الجرعة المناسبة للمدة الصحيحة. ومع ذلك ، قبل اللجوء إلى استخدام الستيرويد ، إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

يجب تناول المنشطات فقط عندما يصفها الطبيب

من أهم الأشياء التي يجب تذكرها هو أنه لا ينبغي تناول الستيرويدات بدون وصفة طبية من الطبيب. بينما قد تشعر بالحاجة إلى الانخراط، إما بسبب الأعراض المستمرة وعدم الراحة المرتبطة بها ، فمن الأهمية بمكان أن تستشير الطبيب. لن يتمكن سوى طبيب أو أخصائي طبي من توفير الجرعة المناسبة للمدة المناسبة.

التوقيت والمدة والجرعة هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالستيرويدات

وفقًا للخبراء ، يلعب التوقيت والجرعة والمدة دورًا رئيسيًا في إظهار الفعالية. يمكن أن يؤدي إعطاء الستيرويدات في وقت مبكر جدًا من العملية إلى بقاء الفيروس لفترة طويلة في الجسم. في حين أن المريض قد يشعر بالارتياح ، إلا أنه بمرور الوقت سوف يضر أكثر مما ينفع. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم إعطاء الجرعات لفترة أطول من الوقت ، يعتقد الخبراء أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية ، والتي تزداد الآن في البلاد.

لا ينبغي إيقاف الستيرويدات فجأة

بمجرد أن تبدأ جرعة الستيرويدات ، من المهم ملاحظة أن التوقف عن تناول الدواء فجأة قد يكون له عواقبه. لذلك ، يوصي الخبراء بتقليل الجرعة تدريجياً. ولكن يجب على المرء أن يستشير طبيبه حول نفس الشيء.

مرضى السكري بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حذراً في استخدام الستيرويد

يُعزى العدد المتزايد من حالات الإصابة بالفطريات المخاطية إلى حالات طبية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري والاستخدام المفرط للستيرويد ، وهذا هو السبب في أن الجمع بين هذين العاملين هو الأكثر خطورة. إذا تم وصف المنشطات لمريض السكري المصاب بـ كوفيد-19، فيجب عليه مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام. ابق على اتصال وثيق مع طبيبك وانقل كل تغيير تجربتك في الجسم.

الآثار الجانبية للستيرويدات يجب الانتباه إليها:

بعض التأثيرات طويلة المدى للستيرويدات مذكورة أدناه:

- زيادة نسبة السكر في الدم.

- صعوبة في النوم وتقلبات مزاجية وقلق.

- الشعور بالتهيج والقلق.

- عسر الهضم وحموضة المعدة.

- زيادة الوزن نتيجة زيادة الشهية.

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