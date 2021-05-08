جميلة البوابة: أفضل زيت لمنع تساقط الشعر

إذا بدأت تفقد شعرك، فقد حان الوقت لاتخاذ بعض الإجراءات السريعة. حسنًا ، ليس من الضروري أن تكون الزيوت أو علاجات الشعر باهظة الثمن هي الطريقة الوحيدة لمنع تساقط الشعر...

فبعض الحيل الشعبية البسيطة يمكن أن تكون نعمة أيضًا. اليوم ، سنشارككم وصفة زيت سحري سيوقف تساقط شعرك على الفور!

الوصفة

كل ما عليك فعله هو تسخين كوب من زيت جوز الهند في مقلاة. الآن ، خذ بعض أوراق bhringraj المفرومة جيدًا وإذا لم تكن الأوراق متوفرة بسهولة، فقط استخدم ملعقة كبيرة من مسحوق برينجراج المعروف أيضًا باسم مسحوق الأقحوان الصناعي وأضفها إلى المقلاة المكونة من زيت جوز الهند. بعد ذلك ، أضف ملعقة صغيرة من ميثي دانا واغلي المزيج لأكثر من خمس دقائق. بمجرد أن يغلي الزيت ، أطفئي النار واتركي المزيج يبرد. عندما يبرد الخليط ، قم بتصفيته وتخزينه في زجاجة زجاجية.



كيف تعمل؟

برينجراج ، هو عشب أيورفيدا يتمتع بصفات طبية لا حصر لها. العشب الذي تم استخدامه منذ العصور القديمة يبطئ من عملية شيخوخة الشعر ويعزز الزيت الدورة الدموية ويبدأ نمو الشعر.

كيفية استخدامها؟

فقط ضعي هذا الزيت على شعرك مرتين في الأسبوع. اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

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