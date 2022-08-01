جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة بغض النظر عن مرحلة حياتك التي تعيش فيها ، فإن استخدام مكونات جيدة للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد بشرتك على الظهور بشكل أفضل ، سواء كنت تحارب حب الشباب أو تحاول أن تبدو أكثر شبابًا بالطريقة الأكثر طبيعية. تعتمد جودة نظام العناية بالبشرة على المكونات المشتقة من المنتجات التي تختارها. يمكن العثور على مكونات فعالة وآمنة وجيدة في خلطات خاصة للبشرة الحساسة وغيرها من الحالات.

يمكن أن تحمي بشرتك من التعرض لأشعة الشمس الضارة والملوثات وغيرها من المشكلات التي قد يكون لها أيضًا تأثير سلبي على صحتك. لذلك ، فإن استخدام المكونات التالية لا يعزز مظهر وملمس بشرتك فحسب ، بل سيؤمن أيضًا الفوائد العامة للعناية بالبشرة.

جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة

فطر شاجا- يحتوي شاجا على مضادات الأكسدة التي تقضي بشكل أساسي على أي إجهاد مؤكسد قد يكون سائدًا في الجلد. يعمل هذا "الفطر الفائق" على توحيد لون البشرة بشكل واضح بالإضافة إلى تعزيز الإشراق للحصول على بشرة أكثر صفاءً وصحة. يمكن لأي شخص يعاني من مشاكل جلدية مثل حب الشباب أو التهاب الجلد أو الطفح الجلدي أو الحساسية أو لدغات الحشرات أو الحكة أو الوردية أو الأكزيما أن يستفيد بشكل كبير من الدعم المذهل للبشرة الذي يوفره فطر شاجا. يحميك المكون من أشعة الشمس ، ويعيد مرونة بشرتك ، ويبطئ عملية الشيخوخة ، وهو فعال للغاية في صحة الجلد بشكل عام .

جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة

بروكسيلانيكس - يساعد هذا الجزيء المضاد للشيخوخة المسجل كعلامة تجارية في استعادة الخصائص المرنة للبشرة. إنه جزيء سكر مشتق من مادة الزيلوز الذي يزيد من مرونة الجلد ومرونته عن طريق تحفيز تكوين الكولاجين. كما أنه يقلل التجاعيد. بشكل عام ، باستخدام هذا المكون ، بشرتك ستبدو أصغر سناً .

جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة

فيتامين أ- فيتامين نباتي يساعد في الحد من التجاعيد وتجديد سطح الجلد للحصول على بشرة أكثر نعومة. تبدأ بشرتك بالشيخوخة، فتظهر التجاعيد والبقع الداكنة والبهتان والجلد غير المكتمل. تتحد هذه المكونات الثلاثة لتكوين تركيبة مقاومة للشيخوخة مع ثلاثة أضعاف القوة للتوحيد والملمس والتجاعيد. لقد ثبت علميًا أنه يقلل الطيات حول الأنف والجبهة.

جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة

فيتامين سي النقي - يشار إليه أيضًا باسم فيتامين سي النقي ، وهو مكون فعال يساعد على ملمس البشرة. يعمل كمضاد للأكسدة لزيادة الإشراق ومكافحة أعراض الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل. تحتوي بشرتك بشكل طبيعي على هذا البروتين الذي يساعد في منع الترهل. ومع ذلك، مع تقدمك في العمر ، ينتج جسمك كمية أقل من الكولاجين. يمكن لفيتامين C أن يعزز تطور الكولاجين الجديد. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحمي الجلد ويساعد في إصلاح خلايا الجلد التي تضررت. عند استخدام صيغة تحتوي على هذا المكون. يجب استخدامه مرتين يوميًا مع ما لا يزيد عن 12.5٪ فيتامين سي لكل تطبيق.

جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة

فيتامين سي جي - يشار إليه أيضًا باسم Ascorbyl Glucoside ، وهو أحد أشكال فيتامين C الاصطناعية التي تحسن إشراق الجلد ومضادات الأكسدة. كثيرا ما توجد في منتجات العناية بالبشرة المصممة لعلاج التجاعيد ، وله خصائص مضادة للشيخوخة. يحيد الجذور الحرة الضارة بالبشرة ، يحفز إنتاج الكولاجين ، ويوقف إنتاج الصبغة لمنع البقع السوداء. اعتمادًا على المنتج الذي يحتوي على هذا المكون ، يُنصح بتطبيقه مرة واحدة الى مرتين في اليوم ويوضع على الجلد بتركيزات تصل إلى 5٪ .

جميلة البوابة: أفضل مكونات لمكافحة الشيخوخة

حمض الهيالورونيك المجزأ - معروف جيدًا بجذب الرطوبة إلى الجلد وإغلاقه حتى يظل الجلد رطبًا لفترة طويلة من الزمن. تبدو البشرة ممتلئة وأكثر نعومة نتيجة لذلك. يعمل كمضاد للأكسدة ومحمّل بصفات علاجية . بالإضافة إلى ذلك ، لتحسين نسيج الجلد ، يمنع تراكم خلايا الجلد الميتة. يجب استخدام المكون مرتين في اليوم بتركيز 2٪. ستفيد المنتجات مثل المرطبات والأمصال والمركزات وأمصال العين بشكل كبير في مكافحة علامات الشيخوخة. يقلل التجاعيد والخطوط الظاهرة ، ويشد الجلد تدريجيًا. يقلل من ظهور المسام ويمنح البشرة نعومة. يبقى نشطًا على الجلد لمدة تصل إلى 6 أيام. تونر غير مقشر ولا يسبب الجفاف المفرط لبشرة أكثر نعومة. ثبت من قبل أطباء الجلد أنه لطيف وآمن لجميع أنواع البشرة ، حتى أكثرها حساسية.

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