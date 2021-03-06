جميلة البوابة: أفضل 5 طرق لإضافة الباندانا لملابسك

عندما يتعلق الأمر بالموضة ، فإن إضافة الاكسسوارات يمكن أن يعمل لمصلحتك...

طبيب البوابة: أسباب قلة الدافع الجنسي عند النساء

يمكن للملابس وحدها أن تحدد شخصيتك وتجعلك تشعر بالرضا عن نفسك. اذا كنت شخص يحب الاستكشاف والتجربة مع الأشياء التي يمكن أن تجدد من مظهرك العام فيجب ان تستغلي الاكسسوارات. نتحدث اليوم عن استخدام الاربطة القماشية المعروفة بالباندانا وكيف يمكن لهذا العنصر الواحد أن يغير مظهرك بالكامل في ثوانٍ. إليك كيف يمكنك استخدام الباندانا بأسلوب عصري.

ربطها على الرأس

الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا لاستخدام باندانا لإضفاء مظهر أنيق على إطلالتك على الفور هي لفها حول رأسك. اطوِ البندانة إلى نصفين ، بحيث تشكل مثلثًا اربطي الأطراف وستحصلين على اطلالة مختلفة. بهذه الطريقة يمكنك حماية شعرك مع تغير شكلك بطريقة سهلة.

استخدامها كقوس للشعر

هناك طريقة أخرى لاستخدام باندانا على الرأس وجعلها تبدو أنيقة وهي ارتدائها كقوس للشعر. في الأيام التي يكون فيها شعرك سيئًا ولكنك مضطرة للخروج، يمكنك ببساطة طي باندانا لعمل ربطة للرأس وربط طرفيها أسفل الشعر. تأكدي من اختيار لون متباين مع ثيابك.

استخدمها لربط الشعر

هل نسيت أن تأخذي ربطة شعر معك؟ لا داعى للقلق! يمكنك بسهولة استخدام باندانا ملونة ومطبوعة وربطها بشعرك. يمكنك استدامها كذيل حصان أو نصف رفعة للشعر عن طريق ربط باندانا فوقها. هذه التقنية تجعل ملابسنا العامة تبدو جذابة وأنثوية للغاية.

لفها حول صدرك

هل نفدت من أفكار تصفيف الشعر باستخدام الباندانا؟ حسنًا ، يمكنك بسهولة استغلال الباندانا المطبوعة كبيرة الحجم كبديل للملابس. ما عليك سوى ربط طرفي البندانة في الخلف تاركًا الطرف الثالث في المقدمة بمظهر مكشوف الظهر. إذا كنت ترغبين في أن تكوني أكثر إبداعًا ، فيمكنك ربط لونين مختلفين وطبعات من باندانا ، وربطهما معًا في جميع الأطراف واستخدامه كبلوزة بلا أكمام للصيف.

حول رقبتك

أخيرًا ، يمكنك استعمال الباندانا حول رقبتك. استعملي باندانا صغيرة مطبوعة للحصول على اكسسوار انيق عن طريق ربطها حول رقبتك.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام