طبيب البوابة: أسباب قلة الدافع الجنسي عند النساء

بقدر ما قد تعرف طرقًا لإمتاع شريكك في السرير ، فقد لا تفهم سبب عدم رغبة المرأة في ممارسة الجنس في بعض الأحيان...

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قد يكون هناك العديد من الأسباب التي قد لا تكون على دراية بها ، ولكن كشريك ، يجب أن تتعرف على المرأة بشكل أفضل. كامرأة أيضًا ، يجب أن تكوني فضولية لمعرفة ما إذا كنت تواجهين مشكلة في الوصول إلى الذروة أو إذا كانت الرغبة الجنسية لديك فاترة. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل النساء لا يستمتعن بالجنس في بعض الأحيان.

التوتر: السبب الأول لقلة الدافع الجنسي. يمكن للضغط أن يصبح قاسياً على رغبتك الجنسية. إذا كنت تنجذب في مليون اتجاه أو إذا كان مستوى التوتر لديك مرتفعًا بشكل عام، فسيؤثر ذلك على حياتك الجنسية مع شريكك. يمكن أن يساعد إيجاد طرق للتخلص من التوتر في استعادة حياتك الجنسية. خذ استراحة من روتينك ، وتناول طعامًا صحيًا ، واحصل على قسط من الراحة واقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك.

الألم: الألم أثناء ممارسة الجنس هو الطريقة التي يخبر بها جسمك شيئًا ما خطأ فيه. يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب الجنس المؤلم. يحدث ضعف قاع الحوض عندما لا تسترخي عضلات قاعدة الحوض بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي تغيير مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون إلى ممارسة الجنس المؤلم للنساء أيضًا. أيضًا، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تدخل في سن اليأس، فقد يكون لديك تغيرات هرمونية يمكن أن تسبب جفاف المهبل الذي يجعل الجماع مؤلمًا. تحتاجين إلى استشارة طبيبة نسائية بمجرد أن تدركي أن الجنس يؤلمك بدلاً من تجنبه.

الأسباب النفسية: في بعض الأحيان ، يمكن للاكتئاب والقلق الأساسي أن يعيق الدافع الجنسي لديك. يمكن أن تؤثر المشكلات التي تكون فيها العلاقة في مأزق أو تاريخ من الصدمة الجنسية على اهتمامك بالحميمية الجسدية مع شريكك. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يساعدك أخصائي الصحة العقلية في التغلب على الصعوبات الأساسية.

انخفاض الرغبة الجنسية: في بعض الأحيان ، يكون الدافع الجنسي البطيء مسألة عقلية. بالنسبة للعديد من النساء ، قد لا يكون بدء ممارسة الجنس أمرًا مثيرًا للاهتمام. لكن بمجرد دخولهم في الأمر ، أدركوا أنه ممتع. في بعض الأحيان ، تحتاج فقط إلى الذهاب إلى المستوى المنخفض وترك عقلك يلحق به. من ناحية أخرى ، يكون الدافع الجنسي لدى بعض النساء منخفضًا في غياب أي مشكلة أساسية أخرى. وهذا ما يسمى اضطراب الرغبة الجنسية ناقص النشاط (HSDD). يجب أن يكون طبيبك مسؤولاً عن وصف الأدوية التي يمكن أن تساعد في جعلك في حالة مزاجية للاستمتاع ببعض الوقت الحميم مع شريكك.

مشكلة الإثارة والنشوة: بالنسبة لبعض النساء ، إذا لم يكن الجنس رائعًا ، فإنه يصبح من الصعب الوصول إلى النشوة الجنسية. تعتقد الكثير من النساء أنهن يجب أن يكن قادرات على بلوغ الذروة من خلال الجماع. لكن قد يحتاج الكثير منهم إلى تحفيز خارجي للوصول إلى النشوة الجنسية. يمكنك إضافة بعض الألعاب الجنسية إلى روتينك اليومي لتحصل على النشوة الجنسية. إذا لم ينجح ذلك ، فهناك علاجات تساعد في زيادة الإثارة ، بما في ذلك الأدوية والهرمونات والزيوت الموضعية وكذلك الكريمات.

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