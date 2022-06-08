جميلة البوابة: إيجابيات وسلبيات حقن التجميل حقن الفيلر والبوتكس هي إجراءات غير جراحية تستغرق عادةً أقل من 60 دقيقة ويمكنها عكس عقارب الساعة ، مما يوفر فوائد لا تصدق لمكافحة الشيخوخة. تختلف إيجابيات وسلبيات الحقن تبعًا لنوع الإجراء الذي تقوم به.

إيجابيات استخدام حقن الفيلر والبوتكس:

العملية برمتها سريعة جدًا وغير مؤلمة: هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لجعل الإجراء غير مؤلم وسريع. التخدير الموضعي للمناطق التي ستحقن وهذا يضمن إجراءً سريعًا وخالٍ من الألم. يستغرق حقن الفيلر والبوتكس عادة من 5 إلى 30 دقيقة ، مما يجعله أسرع بكثير من إجراءات التجميل الطبية الأخرى .

يمكن أن يساعد في استعادة الكولاجين الصحي: الكولاجين هو بروتين يشكل غالبية بشرتنا ويمنحها البنية. مع تقدمنا ​​في العمر ، يقل إنتاج الكولاجين ويتفكك. تساعد مثل هذه الحقن في تجديد وتحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم .

إجراء غير جراحي : حقن الفيلر أورثوكسين طفيفة التوغل. تستغرق وقتًا أقل في الأداء وتتطلب وقتًا قصيرًا أو معدومًا للشفاء. يتغير مظهرك في غضون دقائق دون أي إجراءات طبية كبرى .

خلق مظهر شبابي طبيعي: تمنع حقن الفيلر والبوتكس الأعصاب من تحريك عضلات معينة مما يؤدي إلى استرخاء هذه العضلات. بمجرد الاسترخاء ، يقل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تبدو البشرة ممتلئة ومتألقة ومتجددة .

تقليل أعراض التعرق تحت الإبط ، وعلاج تشنجات الرقبة : أثبتت الدراسات أن حقن البوتكس تخفف الألم في العضلات الأخرى بشكل غير مباشر مثل تصلب الرقبة أو تقلصات الرقبة. تساعد الحقن في تقوية العضلات التي ضعفت بسبب تشنجات الرقبة وتقليل الألم. بالإضافة إلى ذلك ، تقلل الحقن من رطوبة الإبط مما يساعد في تقليل رائحة الجسم .

يمكن أن تجعل الحقن روتين العناية بالبشرة أكثر فعالية: تحتوي حقن الفيلر على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والكولاجين والمزيد. عندما يتم دمجها مع روتين للعناية بالبشرة ، تزداد فعالية المرطبات والأمصال الموجودة بالفعل .

يتطلب القليل من التعافي أو عدم التعافي: الفيلر إجراء طفيف التوغل وغير جراحي. يعمل مع المركبات المنتجة بشكل طبيعي في الجسم وهي ذات طبيعة مؤقتة وغير مؤلمة. عادة ما يستغرق التعافي من يوم إلى يومين ، وهو ضئيل للغاية مقارنة بالإجراءات الطبية الأخرى .