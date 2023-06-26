البوابة - هل لديك خطط وحفلات كثيرة هذا الصيف ؟ انت بحاجة إلى حل دائم، مثل وصلات الرموش ، و هي ألياف صناعية يتم وضعها على الرموش الطبيعية لجعلها تبدو أكثر امتلاءً وأطول. إنها علاج تجميل شائع يمكن أن يمنحك مظهرًا أكثر ثقة وسحرًا. وهي أفضل طريقة للحصول على مظهر طبيعي ومرتب طوال موسم الصيف. يمكن صنع الرموش الاصطناعية من مجموعة متنوعة من المواد ، بما في ذلك الحرير والمنك والبوليستر. الرموش الحريرية هي الأكثر طبيعية، بينما رموش المنك هي الأكثر فخامة. أما رموش البوليستر هي الخيار الأقل تكلفة.



أنواع وطريقة تطبيق الرموش

هناك الرموش الفردية والرموش المتعددة. يتم تطبيق الرموش الفردية واحدة تلو الأخرى على كل رمش طبيعي ، بينما يتم تطبيق الرموش المتعددة في مجموعات من 3-5 رموش.

عملية التطبيق : تستغرق عملية تطبيق الوصلات حوالي ساعة إلى ساعتين. تقوم فنية الرموش أولاً بتنظيف رموشك ثم وضع طبقة رقيقة من الغراء على قاعدة رموشك الطبيعية. ثم يتم بعد ذلك ربط الألياف الاصطناعية بالغراء.

بعد التطبيق ، يجب أن تحرصي على عدم تعريض رموشك من البلل لمدة 24 ساعة. يجب أيضًا تجنب فرك عينيك أو استخدام المكياج الزيتي. مع العناية المناسبة ، يمكن أن تستمر الوصلات لمدة 4-6 أسابيع. ومع ذلك ، ستحتاج إلى ملئها كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للحفاظ على مظهرها.

جميلة البوابة: إيجابيات وسلبيات وصلات الرموش في الصيف

الإيجابيات والسلبيات:

الإيجابيات والفوائد :

1. يمكن أن تجعل رموشك تبدو أكثر كثافة وأطول.

2. يمكنهم توفير الوقت في روتين المكياج الخاص بك.

3. يمكنهم أن تعطي نظرة أكثر ثقة.

4. يمكن تخصيصها حسب رغبتك.

5. غير مؤلمة نسبيًا.

السلبيات والمخاطر :

1. يمكن أن تكون باهظة الثمن.

2. تتطلب صيانة دورية.

3. يمكن أن تكون غير مريحة لبعض الناس.

4. هناك خطر حدوث رد فعل تحسسي.

5. يمكن أن تتلف رموشك الطبيعية إذا لم يتم وضعها بشكل صحيح.

بشكل عام ، يمكن أن تكون الوصلات طريقة رائعة لتعزيز رموشك الطبيعية ومنحك مظهرًا أكثر ثقة. ومع ذلك ، من المهم إجراء البحث والعثور على صالون حسن السمعة. يجب عليك أيضًا أن تسأل عن نوع الصمغ الذي ستستخدمه، حيث يمكن أن تكون بعض أنواع الغراء أكثر تهيجًا للعيون من غيرها.

في النهاية، قرار الحصول على الرموش الاصطناعية هو قرار شخصي. يجب أن تزن الإيجابيات والسلبيات بعناية قبل اتخاذ القرار.

فيما يلي بعض الأشياء الإضافية التي يجب مراعاتها قبل الحصول على الوصلات:

صحة رموشك الطبيعية. إذا كان لديك رموش ضعيفة أو متفرقة ، فقد لا تكون وصلات الرموش هي الخيار الأفضل لك.

إذا كان لديك رموش ضعيفة أو متفرقة ، فقد لا تكون وصلات الرموش هي الخيار الأفضل لك. أسلوب حياتك. إذا كنت نشطًا أو تعمل في بيئة متطلبة ، فقد لا تكون وصلات الرموش هي الخيار الأفضل لك.

إذا كنت نشطًا أو تعمل في بيئة متطلبة ، فقد لا تكون وصلات الرموش هي الخيار الأفضل لك. ميزانيتك. يمكن أن تكون ملحقات الرموش باهظة الثمن ، لذلك عليك التأكد من قدرتك على تحمل تكاليفها.

إذا كنت تفكرين في الحصول على رموش ، فإليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

1. ابحث عن صالون حسن السمعة.

2. اسأل عن نوع الغراء الذي سيتم استخدامه.

3. كوني مستعدة لدفع بقشيش مقابل الامتدادات عالية الجودة.

4. تحلى بالصبر أثناء عملية لصق الرموش.

5. كوني لطيفة مع رموشك بعد التطبيق.

6. احرصي على ملء رموشك كل 2-3 أسابيع للحفاظ على مظهرها.

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