جميلة البوابة: احمي شعرك من التلوث في فصل الشتاء

هل تعلم أن فروة رأسك تتكون من 150000 بصيلة شعر! هل تعلم إن التعرض المفرط للتلوث والغبار والأوساخ يمكن أن يسبب تهيج فروة الرأس وإلحاق الضرر بشعرك. تدخل الملوثات حاجز الجلد وتنتج جذور حرة تهيج فروة رأسك مما يؤدي إلى حدوث الالتهاب والجفاف وتساقط الشعر.

يعتبر جلد فروة الرأس الأكثر حساسية حيث يحتوي على عدد أكبر من الغدد الدهنية والغدد العرقية وبصيلات الشعر مقارنةً بالبشرة الموجودة في باقي أجزاء الجسم. هذا يجعل العناية بفروة الرأس ضرورية. والشعر الجميل يبدأ بفروة رأس صحية ...

مثلما يستخدم المرء منتجات محددة لمعالجة المشاكل المختلفة للبشرة ، كذلك يجب أن يستخدم المرء حلولاً محددة الهدف لعلاج مشاكل فروة الرأس.

النصائح:

لضمان فروة رأس صحية ، يجب عليك استخدام شامبو جيد حسب نوع فروة رأسك لتنقية فروة رأسك وإعادة توازنه. تتوفر مجموعة واسعة من الشامبو الخاص بفروة الرأس الخالية من السيليكون - لمختلف أنواع البشرة الدهنية / الجافة / الحساسة / تساقط الشعر لتنظيف فروة رأسك بشكل عميق والحفاظ عليها رطبة بشكل جيد.

تحتوي هذه الأنواع من الشامبو على تركيبة فريدة تحتوي على(AOX Complex L-carnosine) ، (Vitamin E & Moringa) التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتحارب العدوان الداخلي والخارجي.

بعد غسل الشامبو ، من الضروري إعادة توازن فروة الرأس بمعالجة مثل قناع الشعر المصمم خصيصًا ليوضع على فروة الرأس. إنه يلطف ويرطب فروة الرأس الحساسة / الجافة / الحكة ويعيد توازن الزيت / الرطوبة.

بصرف النظر عن استخدام الشامبو والبلسم المناسب ، يحتاج شعرك للحماية من الملوثات في الهواء الشتوي والتي تسبب استاتيكية وطيران الشعر. أي زيت شعر جيد يساعد في محاربة التجاعيد ويمنح لمعانًا صحيًا أيضًا.

وأخيراً من المفيد زيارة صالون الشعر للحصول على تطهير عميق لفروة الرأس والشعر وترطيبه مرة كل أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد التدليك على تحسين الدورة الدموية في تغذية جذور الشعر وفروة الرأس الصحية.

كذلك يفضل ارتداء وشاح أو قبعة شمس للحماية من أشعة الشمس!