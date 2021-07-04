جميلة البوابة: اكتشاف الجاني الحقيقي وراء شيخوخة الجلد

كشفت دراسة حديثة كيف يؤدي فقدان الدهون في منتصف الوجه - المنطقة الواقعة بين العينين والفم - بمرور الوقت إلى تسريع شيخوخة الوجه. ..

تغيير النظرية التقليدية: تخضع الأنسجة الرخوة للوجه ببساطة لتأثيرات الجاذبية بمرور الوقت. وفي حين أن فكرة أن الأربطة الضعيفة في منتصف الوجه يمكن أن تؤدي إلى نزول الأنسجة الرخوة لا تزال قائمة ، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى اتجاه آخر. ربما يكون السبب الحقيقي وراء شيخوخة الوجه هو فقدان الدهون - سواء بالقرب من سطح الجلد أو في المناطق العميقة.

في دراسة جديدة ظهرت في عدد فبراير من الجراحة التجميلية والترميمية ، المجلة الطبية الرسمية للجمعية الأمريكية لجراحي التجميل (ASPS) ، درس آرون مورغان ، دكتوراه في الطب ، من كلية الطب في ويسكونسن وزملاؤه 19 مريضًا خضعوا للحساب. التصوير المقطعي (CT) بمسح للرأس في مناسبتين على الأقل كل عقد من الزمان.

على الرغم من أن المرضى لم يخضعوا لجراحة شد الوجه أو أي إجراء تجميلي آخر ، فقد أثبتت الفحوصات أنها مفيدة لقياس التغيرات في رواسب الدهون في منتصف الوجه - المنطقة بين العينين والفم - بمرور الوقت. كان متوسط ​​عمر المرضى حوالي 46 عامًا في وقت الفحص الأولي و 57 عامًا في المتابعة.

وبينما اختلفت النتائج بين المرضى ، أظهرت النتائج "خسارة محددة وقابلة للقياس في حجم الدهون في منتصف الوجه". انخفض الحجم الإجمالي لدهون الوجه من حوالي 46.50 سم مكعب (سم مكعب) في الفحص الأولي إلى 40.8 سم مكعب في المسح التالي: انخفاض بنسبة حوالي 12.2 في المائة.

ومع ذلك ، لم يكن مقدار التخفيض هو نفسه على جميع المستويات. انخفض حجم الدهون في الحيز السطحي ، تحت الجلد مباشرة ، بمعدل 11.3٪. هذا بالمقارنة مع متوسط ​​انخفاض بنسبة 18.4 في المائة في مقصورة الدهون العميقة بالوجه.

تقدم النتائج دليلًا مباشرًا لدعم نظرية "فقدان الحجم" لشيخوخة الوجه - وقد تساعد في فهم بعض المشكلات المحددة التي تدفع المرضى إلى البحث عن تجديد شباب الوجه. يوضح الدكتور مورجان: "على وجه الخصوص ، نعتقد أن فقدان الدهون العميق بالوجه يزيل الدعم من الدهون الموجودة فوقها".

"يتسبب ذلك في تعميق الطية الأنفية الشفوية التي تمتد من الأنف إلى الفم. وفي الوقت نفسه ، يؤدي فقدان الدهون بالقرب من السطح إلى ظهور الخدين منتفخين".

يمكن أن تفسر الاختلافات في فقدان حجم الدهون أيضًا التجويف المرتبط بالشيخوخة حول العين وثقل الفكين. قال الدكتور مورغان: "الجزء العلوي من الوجه يحتوي على نسبة أقل من الدهون ، في البداية ، وبالتالي فإن فقدان الدهون أكثر وضوحًا".

"على النقيض من ذلك ، فإن منطقة الخد أو الشدق لديها القليل نسبيًا من فقدان الدهون ، لذلك تبدو هذه المنطقة أكثر امتلاءً مع حدوث تغيرات في مناطق أخرى من منتصف الوجه."

يمكن أن تساعد هذه الدراسة جراحي التجميل في تحديد تقنيات لاستبدال أو إعادة وضع دهون منتصف الوجه بطريقة "فسيولوجية" أكثر. قال الدكتور مورغان: "نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها ستساعد جراحي التجميل على تصميم المزيد من الأساليب الطبيعية لتجديد شباب الوجه ، بهدف إعادة توزيع دهون الوجه لدى الشباب".

"هذا يثبت أن هناك نضوبًا في الحجم وليس فقط تراخي الأنسجة مع تقدم العمر. لذا ، يجب استخدام استبدال الحجم بالإضافة إلى الإجراءات الجراحية لمحاولة إعادة تكوين الوجه الشاب."

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