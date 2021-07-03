جميلة البوابة: هل الكحول الموجود في منتجات العناية بالبشرة جيد أم سيء؟

بينما نرغب في الاعتقاد بأننا نعرف المكونات الصحية لبشرتنا - فيتامين ج و اي وحمض ال هايلارونيك و سيراميد - قد يكون من الصعب تحديد المركبات التي ليست جيدة جدًا...

الكحول هو أحد هذه المكونات التي تثير العديد من الأسئلة. كل ما تحتاج لمعرفته حول الكحول في العناية بالبشرة جميلة البوابة ستشرح لك:

هل الكحول في مستحضرات العناية بالبشرة ضار بالجلد؟

لطالما استخدم الكحول كمادة حافظة في منتجات العناية بالبشرة. يحافظ على مرطباتنا من التلف. ومع ذلك ، فإن الكحول له سمعة سيئة بأنه يجفف الجلد بشدة - فما هو مقدار الكمية الزائدة عن الحد؟

هل تعتقد أن الكحول في العناية بالبشرة سيء لبشرتك؟

يعتبر الكحول مادة حافظة ومذيب في نفس الوقت ، وكثيرًا ما نطلب كلاهما لجعل المنتجات قابلة للاستخدام. كثيرًا ما يُنظر إلى الإيثانول، المعروف باسم دينات الكحول ، على أنه سيء للعناية بالبشرة. يمكن أن يسبب الجفاف والتهيج والضار للجلد بتركيزات عالية. من خلال تحطيم الحاجز الطبيعي للبشرة ، يمكن أن يساعد الكحول أيضًا في امتصاص المواد الكيميائية الأخرى. ومع ذلك ، يمكن لتركيبات الدينات التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول أن تعطل حاجز الجلد ، فهي تعمل على إزعاج عملية الترطيب الطبيعية.

هل يجب تجنب الكحول في منتجات العناية بالبشرة؟

لا يمكن التخلص من الكحول تمامًا ولكن استخدامه بطريقة خاضعة للرقابة. هناك عدة أنواع مميزة من الكحول في العناية بالبشرة ، ولكل منها استخدام فريد ونسب متفاوتة. مثلاً لا تؤدي كمية الكحول في مناديل التنظيف وظيفة كافية، لذلك أوصي بالتخلي عنها لصالح أداة تنظيف أولية صديقة للبشرة. حان الوقت لتكوين صداقات مع قائمة المكونات الخاصة بك إذا كنت مرتبكًا بشأن كمية الكحول في منتجات العناية بالبشرة. يتم تقديم المكونات بالترتيب حسب نسبتها في المنتج ؛ كلما زادت النسبة ، زاد ظهورها في قائمة المكونات. نتيجة لذلك ، إذا كان الكحول بالقرب من أعلى القائمة ، فمن المحتمل أن يحتوي المنتج على نسبة عالية منه. اتخذي قرارًا حكيمًا عندما يتعلق الأمر بصحة بشرتك وشعرك. اسأل أو اقرأ عندما تكون في شك.

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