جميلة البوابة: اكتشفي مكوناً هاماً للعناية ببشرتك يساعد الروتين الجيد للعناية بالبشرة على تجنب العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد ، مما يساعد الناس على التقدم في السن برشاقة. مع توفر العديد من المنتجات اليوم ، قد يصبح اختيار روتين مناسب للعناية بالبشرة أمرًا مربكًا. من المهم ملاحظة أن المرء لا يحتاج إلى ترسانة من العناصر الفاخرة في خزانة مستحضرات التجميل الخاصة به ، ولكن يحتاج إلى مجموعة فعالة من المنتجات المحملة بالمكونات النشطة الصحيحة التي تظهر نتائج حقيقية.

في حين أن العمر مجرد رقم ، تظهر بعض مؤشرات شيخوخة الجلد مبكرًا ، مما يجعل الناس يدركون مظهرهم. شيخوخة الجلد هي عملية طبيعية، ويجب على الجميع المرور بها ؛ في حين أن إيقاف تقدم الساعة يبدو مطالبة مستحيلة ، فإن تأخير عملية الشيخوخة ليس كذلك. تعالوا نتعرف على نظام مثالي للعناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة.

جميلة البوابة: اكتشفي مكوناً هاماً للعناية ببشرتك

الكريم الواقي من الشمس كل يوم يحمي البشرة من شيخوخة البشرة

مع ظهور علامات الشيخوخة على الأشخاص بدءًا من سن 25 عامًا ، من المهم أن يكون لديك نظام مناسب للحفاظ على الشباب. أحد المكونات الرئيسية والبطل المجهول للعناية بالبشرة والمضاد الاول للشيخوخة هو كريم الواقي من الشمس المتواضع. الشمس هي عدو الجلد. في حين أنها تحفز تكوين فيتامين د في الجسم ، فإنها تتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للجلد لا يمكن إصلاحها في بعض الأحيان. لذلك ، بينما تقضي وقتًا في التنظيف والتنغيم والترطيب ، لا تنسي وضع كمية كبيرة من واقي الشمس على الجلد. تحمي معظم الكريمات هذه الأيام أيضًا من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة.

جميلة البوابة: اكتشفي مكوناً هاماً للعناية ببشرتك

ريتنال Retinal المنقذ الذكي

في حين أن الحماية من أشعة الشمس هي عنصر رئيسي غالبًا ما يغفله أو يتجاهله عشاق العناية بالبشرة في روتينهم الصباحي ، إلا أن هناك مكونًا رئيسيًا للعناية بالبشرة يتجاهله معظم الناس في روتين العناية بالبشرة. مشتقات فيتامين أ مثل الريتينول ، ريتينالديهيد ، إلخ ، هي هبة من السماء للعناية بالبشرة المضادة للشيخوخة. غالبًا ما يتم استخدامه ليلًا ، وله خصائص يمكن أن تؤخر علامات الشيخوخة وتعكسها. من الخطوط الدقيقة إلى التجاعيد ، ومن البقع العمرية إلى تغير لون الجلد ، ومن علامات حب الشباب إلى المسام المفتوحة ، تعد مشتقات فيتامين أ أبطالًا متعددي المهام ينجحون في التخلص من معظم عيوب البشرة.

يجب أن يكون أي شخص يستخدم منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة قد سمع عن Retinal و Retinol بينما تبدو متشابهة ، ولكن على الرغم من أن كلاهما يستهدف علامات الشيخوخة إلا انه لا يمكن استخدام هذه المصطلحات بالتبادل لأنها تعمل بشكل مختلف.

على الرغم من أن العالم أصبح مجنونًا بشأن فوائد الريتينول ، إلا أن النجم الجديد في العرض هو Retinal ، لأنها مقدمة مباشرة لحمض الريتينويك، مما يعني أنه يتم تحويله مباشرة إلى فيتامين أ عن طريق بشرتنا. بصرف النظر عن طريقة العمل بشكل أسرع من نظيراتها الأخرى للعناية بالبشرة، فهي أيضًا ألطف مقارنة بالريتينول المعروف بتسببه في تطهير الجلد. لذا ، فإن الاستنتاج هو أن Retinal منتج مضاد للشيخوخة سريع المفعول ولكنه سريع المفعول وهو مفقود من روتين العناية بالبشرة ليلاً لدى معظم الناس.

يبدو أن هناك خيارات غير محدودة في فئة العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة ، ولكن المهم هنا هو ملاحظة ما ينقص المرء وإدماجه في روتينه لعكس مصير البشرة المبكرة الشيخوخة. لا داعي لذكر أن اتباع نظام غذائي جيد وبعض التمارين اليومية التي تشتد الحاجة إليها والنوم غير المضطرب وراحة البال تمنع شيخوخة الجلد. يمكن أن يساعدك ذلك ، إلى جانب نظام جيد للعناية بالبشرة ، على أن تبدو شابة ، بغض النظر عن عمرك.

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