جميلة البوابة: أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر تجد معظم النساء أنفسهن عالقات في منتصف الفوضى في منتصف العمر. الأسرة ، والحياة المهنية ، والحياة الاجتماعية ، والمسؤوليات والالتزامات الأخرى تنتهي بترك القليل من الوقت أو لا وقت للرعاية الذاتية. على الرغم من وجود كل هذه العوامل منذ العشرينات من العمر ، إلا أن منتصف العمر أمر بالغ الأهمية لأسباب أخرى. فيما يتعلق بالصحة ، منتصف العمر هو الوقت الذي تبدأ فيه الحاجة للاهتمام بالصحة أكثر ويجب إيلاء اهتمام إضافي لكل جانب من جوانب الحياة بما في ذلك الرفاهية العقلية والعاطفية.

ومع دخول جيل جديد من النساء مرحلة منتصف العمر، من المهم تسليط الضوء على الأخطاء التي ارتكبتها الأجيال السابقة حتى يمكن تجنب عواقبها السلبية.

فيما يلي خمسة أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر والتي تؤدي في النهاية إلى عواقب طويلة المدى:

جميلة البوابة: أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر

عدم وجود أيام رعاية ذاتية كافية

أنتِ تهتمين بالكثير من الأشخاص في حياتك. أثناء قيامك بجميع واجباتك والوفاء بكل مسؤولياتك ، قد تجدين صعوبة في تخصيص وقت لنفسك. وهذا ليس صحيًا وسيؤدي في النهاية إلى استنزافك جسديًا وعاطفيًا ، دون ترك أي طاقة لأية مهام أخرى. خصصي ساعة من التأمل أو كتابة اليوميات أو السفر أو أي شيء يساعدك على الاسترخاء لإعادة شحن طاقتك. تأكدي من القيام بذلك بشكل منتظم.

جميلة البوابة: أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر

تجاهل صحة القلب

يعتبر القلب من أهم الأعضاء التي يجب فحصها بانتظام ، خاصة مع تقدم العمر. تشمل مؤشرات صحة القلب ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الدم ومؤشر كتلة الجسم والكوليسترول يجب مراقبتها بانتظام ويجب عدم تجاهل أي حالات شاذة. يوصى بالتشخيص الكامل لأي تغييرات في الاتجاهات.

جميلة البوابة: أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر

نقص فيتامين ب 12

مع تقدمنا ​​في العمر ، تقل كمية الحمض المنتجة في معدتنا بشكل طبيعي بسبب فيتامين ب 12 الذي يمكن أن يصبح مصدر قلق. بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د ، فإن فيتامين ب 12 مطلوب أيضًا بكميات جيدة حتى يكون الجسم بصحة جيدة ويعمل بشكل صحيح. إضافة الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل البيض واللحوم ومنتجات الألبان وما إلى ذلك أمر لا بد منه.

جميلة البوابة: أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر

قلة الاهتمام بالشعر

طول شعرك ليس ولا يجب أن يتحدد حسب عمرك. ولكن مع ذلك تعاني العديد من النساء لأسباب مختلفة من ترقق الشعر وتراجع كثافته مع تقدم العمر وهي حقيقة يجب قبولها. اختاري الأنماط والألوان التي تناسب شعرك، واهتمي برعايته وتغذيته أكثر.

جميلة البوابة: أخطاء شائعة ترتكبها النساء في منتصف العمر

عدم احتضان فكرة التقدم في السن

أنتِ في منتصف عمرك ، إن عدم الاعتراف أو قبول أن الشيخوخة هي عملية طبيعية لا بد أن تحدث لك هو خطأ آخر سيحرمك من السلام العقلي والراحة الذاتية. احتضني حقيقة تقدمك في السن واستمتعي بالفوائد المتعددة مثل الشعور القوي بالذات والخبرة والشعور المتزايد بالثقة.

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