جميلة البوابة: العناية اللازمة قبل وبعد الوشم تختلف موضة الوشم من سنة إلى أخرى ، تماماً مثل موضة الثياب. بينما يعتمد التصميم الذي تختاره حسب رغبتك ، هناك أشياء معينة تحتاج إلى وضعها في الاعتبار قبل وبعد الحصول على الوشم.

تعالوا نتعرف على أهم الاحتياطات التي تحتاج إلى التركيز عليها أثناء استخدام الوشم:

جميلة البوابة: العناية اللازمة قبل وبعد الوشم

أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل الحصول على وشم:

1. لا تستهلك الكافيين أو الكحول أبدًا في الليلة السابقة للوشم. لأنها تخفف الدم ، فإن مخاطر النزيف أثناء عملية صنع الوشم تكون أعلى.

2. لمدة أسبوع على الأقل ، اشرب الكثير من الماء ، على الأقل لترين من الماء كل يوم. شرب الكثير من الماء يحافظ على بشرتنا ناعمة وصحية.

3. أخيرًا ، قبل الحصول على الوشم ، تأكد من أن فنان الوشم الخاص بك يستخدم إبرًا جديدة. لديه القدرة على إصابة الجسم بعدد كبير من الفيروسات.

جميلة البوابة: العناية اللازمة قبل وبعد الوشم

الرعاية ما بعد الوشم:

1. تنتشر الأمراض الجلدية بسهولة عن طريق الوشم. لمنع العدوى ، غالبًا ما يتم لفها بضمادة أو ضمادة أو غلاف بلاستيكي.

2. نظف يديك بالصابون المضاد للبكتيريا قبل تنظيف الوشم بعد بضع ساعات من تغطيته بضمادة. اغسل الوشم بماء فاتر ومنشفة ناعمة، لكن لا تفركه بقوة.

3. بعد الحصول على وشم ، ضع لوشن أو كريم أو هلام فازلين. تذكر التمسك بروتين تطبيق المرطب هذا لمدة أسبوعين على الأقل.

4. من المعتاد إلى حد ما أن يتغير اللون ويتلاشى. لكن الشيء الأكثر أهمية هو إبعاده عن المواد الكيميائية الخطرة وأشعة الشمس فوق البنفسجية. نتيجة لذلك ، تأكد من وضع واقي الشمس بشكل كافٍ على الوشم الخاص بك قبل الخروج.

5. لا تقلق إذا تعرض الوشم للماء عن طريق الخطأ. لكن لا تعرضه لماء حوض السباحة أو أحواض الجاكوزي الساخنة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

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