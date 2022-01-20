طبيب البوابة: التدليك لرفع المناعة إنها السنة الثالثة لوباء كورونا والموجة الثالثة من الفيروس المتحور الذي اجتاح العالم وأصبح يطلق عليهم اليوم اوميكرون . نظرًا لأن هذا النوع ينتشر بسرعة كبيرة ويؤثر على المزيد من الأشخاص كل يوم ، فقد سلط الضوء مرة أخرى على أهمية وجود نظام مناعي قوي يساعد على منع العدوى ومحاربة أي أمراض متعاقبة. يساعد النظام الغذائي الصحي ونظام التمارين المنتظم في بناء المناعة والحفاظ عليها ، لكن هناك طرق أخرى تساعد أيضًا في تعزيز المناعة. الحصول على تدليك للجسم هو أحد طرق تحسين المناعة.

طبيب البوابة: التدليك لرفع المناعة

فوائد التدليك

تعد زيادة الدورة الدموية وتحسين التدفق اللمفاوي من بعض فوائد التدليك الذي يساعد على تحريك العناصر الغذائية عبر الجسم ويساعد أيضًا على تصفية النفايات الأيضية. يساعد التدليك أيضًا في تقليل الألم والتوتر ، وكلاهما يؤثر على المناعة بطريقة سلبية. بما أن الإجهاد والعوامل العقلية الأخرى المرتبطة به يتم تخفيفها عن طريق التدليك ، فإنه يساعد في تشكيل الصحة العقلية وتحسينها. ترتبط الصحة العقلية الأفضل بمناعة أفضل. أظهرت الدراسات أيضًا أن التدليك يساعد أيضًا في زيادة عدد الخلايا الليمفاوية في خلايا الجسم المسؤولة عن الحفاظ على المناعة.

طبيب البوابة: التدليك لرفع المناعة

أفضل وقت للحصول على مساج لأقصى قدر من الفوائد

يمكن للمرء أن يحصل على تدليك في أي وقت خلال اليوم ، ولكن من أجل جني أقصى فوائد التدليك ، من المهم الحصول عليه خلال وقت أقل ازدحامًا عندما يكون لديك وقت ومساحة ذهنية. يوصى بالحصول على تدليك في الصباح الباكر لأن لديك وقتًا لذلك ويمكنك أن تبدأ يومك بطاقة كبيرة وعقل جديد. الذهاب لجلسة مساج بعد الظهر ، ساعة بعد الغداء فكرة جيدة.

طبيب البوابة: التدليك لرفع المناعة

محظورات التدليك

لا ينصح بالذهاب للتدليك على معدة فارغة لأن التدليك يحفز الجهاز الهضمي ويخفض مستويات السكر في الدم. لذلك إذا كنت تخطط للحصول على تدليك الصباح الباكر ، فتأكد من تناول وجبة خفيفة أو فاكهة. ومع ذلك ، لا ينصح أيضًا بالحصول على تدليك بعد تناول وجبة دسمة مباشرة لأنه قد يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بالإرهاق. لذلك ، تأكد من مراعاة كل هذه العوامل قبل الذهاب للحصول على تدليك.

الزيوت المستخدمة

الزيوت الأساسية مصنوعة من أجزاء مستخرجة من النباتات ، وخاصة من الأوراق واللحاء والزهور. تعمل الزيوت الأساسية على تحفيز أجزاء معينة من جهاز المناعة وزيادة نشاط بعض الخلايا المناعية. تتداخل هذه الخلايا أيضًا مع المسارات المرتبطة بالالتهاب ويمكن أن تساعد في تحسين المناعة عن طريق تقليل الالتهاب. يتم تصنيف الزيوت مثل الأوكالبتوس والقرنفل والخزامى وشجرة الشاي على أنها زيوت أساسية. تساعد هذه الزيوت المناعة ويمكن استخدامها للحصول على تدليك لتقوية المناعة.

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