جميلة البوابة: ماذا تقول بشرتك عن صحتك؟

قد تظهر على الوجه أحياناً بعض التغيرات مثل الهالات السوداء وحب الشباب، ولكن هذه التغيرات قد لا تكون مؤقتة بل قد تكون مرتبطة بمشاكل صحية خفية. تعالي لنتعرف عليها:

الهالات والانتفاخات تحت العينين

قد تكون وراثية، وقد تكشف احتباس الماء في جسمك بسبب التغير المناخي. كما قد يسببها عدم نومك لعدد ساعات كافية، الحساسية أو التهاب الجلد.

حب الشباب على الجبين

يرتبط الجبين بحسب الطب الصيني بعملية الهضم. لذا فإن ظهور البثور والخطوط عليه قد يدل على أنك تعانين من مشكلة في جهازك الهضمي.

احمرار الخدين على شكل فراشة

إذا لاحظت حدوث هذا لديك، فهو يعني أن بعض مستحضرات الجمال تسبب الحساسية لديك. وقد يعود هذا أيضاً إلى التغييرات المناخية أو إلى تناولك كمية كبيرة من السكاكر. وعادة ما يختفي الاحمرار بعد زوال المسبب له.

أما إذا ظهر على الوجنتين على شكل فراشة، فقد يكشف أنك تعانين من مرض الذئبة. وهو يترافق عادة مع أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعب وأوجاع المفاصل والقفص الصدري.