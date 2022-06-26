جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك إذا كنت تبحثين عن نظام جمال طبيعي، فهناك مكون فعال في مطبخك يجب أن يكون بالتأكيد ضمن روتين جمالك، انه العسل. أحد المكونات الطبيعية الأكثر فعالية وهو رائع لجميع أنواع البشرة ، وله مصداقية على مدى قرون كمكون فعال في الحفاظ على البشرة. فالعسل كما تعرفون عنصر طبيعي مضاد للبكتيريا ومطهر ومضاد للالتهابات.

يتم إنتاج العسل في شكله الطبيعي عن طريق نشاط الإنزيم والمواد النباتية والبكتيريا الحية التي تجتمع معًا لتكوين مكون قوي له مئات الاستخدامات العملية. ولكن كيف يمكن وضع العسل على وجهك ومساعدة بشرتك.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

خلطات مميزة للقضاء على مشاكل البشرة

دعونا نلقي نظرة على بعض فوائد العناية بالبشرة جنبًا إلى جنب مع الخلطات السهلة التي يمكن صنعها من العسل.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

علاج المسامات الكبيرة. تجذب المسام الكبيرة أو المفتوحة الكثير من الغبار والأوساخ والتلوث ؛ كل هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبشرة الباهتة والجافة. يعمل العسل كمادة قابضة طبيعية تساعد على تقليص المسام وتقليل ظهور البثور. يمكن أن يؤدي خلط عصير الطماطم والعسل معًا ، عند وضعه على الجلد يوميًا لمدة 10 دقائق ، إلى تقليل حجم المسام بشكل واضح. بالنسبة لأولئك الذين يشكون من المسام المفتوحة ، يجب أن يكون هذا هو الحل المناسب.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

علاج البشرة المتعبة والباهتة. يضاف العسل الى نصف ثمرة كيوي ، وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. ضع هذا الخليط لمدة 20 دقيقة واشطفها بالماء الفاتر. خلطة أخرى يمكنك تجربتها هي هرس كوب من البابايا وتحويله إلى عجينة ، أضف إليه حوالي 1-2 ملاعق كبيرة من العسل. اصنعي عجينة ناعمة وضعي طبقة سميكة على وجهك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. ستمنحك هذه الخلطة توهجًا فوريًا.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

علاج حب الشباب. يساعد العسل في عملية شفاء جسمك ، مما قد يساعد في تلاشي ندبات حب الشباب. يمكنك استخدام العسل كعلاج للبقع على الندبات ، وتطبيقه كل يوم أو كل يومين كعجينة في موقع الندب أو يمكنك أيضًا صنع خلطة باستخدام اللوز والعسل وعصير الليمون. امزجي 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعيه على وجهك واشطفيه برفق عندما يجف.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

القضاء على الخلايا الميتة. نظرًا لأن العسل له خصائص تقشير ، فإن استخدامه على وجهك يمكن أن يقضي على خلايا الجلد الميتة التي تجعل بشرتك تبدو باهتة. هذا يمكن أن يكشف عن بشرة أكثر إشراقًا. بعد غسل وجهك بالماء والصابون ، ضعي عسل مانوكا أو أي نوع آخر من العسل الخام غير المبستر على وجهك. إذا كنت ترغبين في ذلك ، قومي بتخفيف العسل بالماء النقي لجعله أقل لزوجة وأسهل في الإزالة. اتركي العسل على بشرتك لعدة دقائق قبل شطفه.

نعلم جميعًا أهمية التقشير ؛ يزيل الجلد الميت ويسمح له بالتنفس بسهولة. يمكنك صنع مقشر سهل في المنزل وهو خلط عصير الليمون والسكر والعسل معًا وفرك كل الجلد الميت بعيدًا. ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر. سوف ينظف هذا المسام بعمق ويعطي مظهرًا جديدًا.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

ترطيب البشرة الجافة. يعمل العسل كمرطب رائع ، كما ان الاستخدام المنتظم للعسل يمكن أن يجعل بشرتك ناعمة ويحافظ عليها رطبة. خلطة رائعة للأشخاص ذوي البشرة الجافة هي - مزج ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الحليب الخام. تغمس كرة قطنية في هذا الخليط وتوضع على الوجه. اتركي الخليط حتى يجف بشكل طبيعي ثم اشطفيه. إذا كررت هذه ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ، فسترى نتائج ملحوظة.

جميلة البوابة: تعرفي على تأثير العسل على بشرتك

تأخير التجاعيد. تحتاج البشرة الناضجة إلى الكثير من الاهتمام وإذا تم التعامل معها في الوقت المناسب يمكنك تأخير التجاعيد. خليط لشيخوخة الجلد. اخلطي 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام مع 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان و 2 ملعقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الشمر. اخلطي جميع المكونات جيدًا وضعي الخليط لمدة 20 دقيقة تقريبًا. اغسليها بالماء الفاتر. يعمل العسل ودقيق الشوفان واللبن على تغذية وترطيب وتوحيد لون بشرتك. بذور الشمر لها آثار محتملة في مكافحة الشيخوخة. يمكن أن تساعد أقنعة الوجه هذه في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وحتى البقع العمرية.

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