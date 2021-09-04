جميلة البوابة: تعرفي على فيتامين ج - عنصر معجزة للبشرة

فيتامين ج هو أحد العناصر الغذائية الأساسية الحيوية للحفاظ على صحة بشرتك وأشعا. لقد أثبت أنه أفضل مضادات للأكسدة لجسمك وللعناية بالبشرة أيضا. كما أنه عامل فعال مضاد للالتهابات ويمكن العثور عليه في معظم الفواكه والخضروات...

يمنح هذا الفيتامين الفعالية لمنتجات العناية بالبشرة، حيث يمكن أن يخترق بعمق في الجلد ويحارب الجذور الحرة.

فيتامين ج يحافظ على رطوبة بشرتك، ويمنع التصبغ ويقلل من تلف أشعة الشمس. هذا العنصر المعجزة يساعد على حل المشاكل المتعلقة بالجلد: الشمس والرياح والتعب والتلوث. في الأساس، فإنه يبقيك يبحث عن أفضل ما لديك.

يقاوم الإجهاد التأكسيدي الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية

فيتامين ج ضروري لصحة خلايا الجلد لمنع تلف البيئات الإنتاجية الخارجية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية الضارة والضغوط الأخرى. هذه الضغوطات تنتج الجذور الحرة، والتي تسبب تلف شديد. يحتوي فيتامين ج على مضادات الأكسدة التي تقاتل الجذور الحرة ويحمي بشرتك.

يجدد الجلد الدهني

فيتامين ج هو علاج ممتاز للبشرة المعرضة للحب الشباب. يزيل الزهم الزائد من جلدك، تجانسه وثباته. إنه يقلل من التهاب حب الشباب ويحسن نسيج الجلد والصحة. يعامل فيتامين ج مجموعة واسعة من الظروف الجلدية الالتهابية أثناء تفتيح البشرة أيضا.

يخفف التصبغ

إن الإنزيم الموجود في فيتامين ج يسمى Tyrosinase ضروري لعلاج فرط التصبغ. يحول Tyrosinase الموجود في فيتامين ج الأحماض الأمينية إلى الميلانين وبالتالي، ويمنع فرط علامات تلف الجلد ويشفيها.

يرطب الجلد

يقال إن Magnesium Ascorbyl الفوسفات الموجود في فيتامين ج له تأثير ترطيب على بشرتك. إنه يقلل من فقدان المياه مما يسمح للبشرة بالاحتفاظ بالرطوبة والبقاء رطباً أطول.

يعزز إنتاج الكولاجين

الكولاجين هي واحدة من البروتينات الأكثر شيوعا في الجلد التي تستنفد مع مرور الوقت. إنتاج الكولاجين يرتبط مباشرة بترهل البشرة. من المعروف الآن أن فيتامين ج هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعزز مستوى الكولاجين من جلدك عن طريق تجديد الخلايا الجلدية وتعزيزها. سيؤدي فيتامين ج إلى زيادة كمية الكولاجين في جسمك، وهذا عامل حاسم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في صحة الجلد. حمض الأسكوربيك في فيتامين (ج) يقلل من الأضرار الموجودة في البشرة الضوئية.

الخلاصة

فيتامين ج هو علاج ممتاز لجميع القضايا المتعلقة بالبشرة. إذا كنت شخص ما بدون وقت لروتين العناية بالبشرة، يمكنك أيضا شراء مصل جيد غني بفيتامين ج لمساعدة حماية بشرتك ضد الإجهاد الناجم عن التلوث والتدخين والأشعة فوق البنفسجية. الجلد هو أكبر عضو في الجسم و واحد أساسي أيضا. يحميك من البيئة الخارجية التي تخضع لها. دعونا نحميه.

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