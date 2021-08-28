علاجات منزلية للتخلص من حب الشباب الكيسي

يحدث حب الشباب لأسباب مختلفة وفي أجزاء مختلفة من الجسم، ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى السموم التي تترك على الجلد بسبب التلوث والغبار والزيوت وما إلى ذلك.

ويقال إن أحد أشد أشكال حب الشباب هو حب الشباب الكيسي، وهى حالة مؤلمة للغاية بطبيعتها ويمكن أن تغطي وجهك ورقبتك وذراعيك وظهرك ورأسك أيضًا. ويحدث حب الشباب الكيسي عادة بسبب الزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة المحتبسة في بصيلات الشعر.

ويستغرق علاج هذا النوع من حب الشباب عدة أشهر لأنه يتعمق داخل الجلد مما يستغرق وقتًا لعلاجه تمامًا. اليوم سنلقي نظرة على بعض العلاجات المنزلية التي تم استخدامها باستمرار لعلاج حب الشباب الكيسي.

الثلج

يستخدم الثلج على حب الشباب لتقليل الالتهاب، ويعتبر الثلج أداة فعالة في تقليل التورم والحكة والألم والاحمرار على الجلد. ويجب تطبيق هذا العلاج بالثلج من 3-4 مرات في اليوم، ويمكن للثلج أن يخفف العديد من الأعراض التي تحدث مع حب الشباب الكيسي.

قناع الأسبرين

هذا علاج منزلي مصنوع بمساعدة أدوية الأسبرين. في هذه الطريقة، يتم سحق أقراص الأسبرين إلى مسحوق وخلطها بالماء. ثم يتم وضعه مباشرة على بثرة حب الشباب الكيسي.

يستخدم قناع الأسبرين على نطاق واسع من قبل العديد من الأشخاص لعلاج أنواع معينة من حب الشباب لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويقلل من الألم الذي يحدث في حب الشباب الكيسي.

تجنب منتجات الألبان

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في عملية الشفاء. يعتقد الناس أن حب الشباب الكيسي يمكن علاجه عن طريق تجنب تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي وغيرها؛ ومع ذلك، لم يتم التحقق من أنه فعال لعلاج حب الشباب الكيسي.

لكن في بعض الأحيان يعاني بعض الأشخاص من عدم تحمل اللاكتوز مما يزيد من انتشار حب الشباب الكيسي، وبالتالي يمكن أن يكون فعالًا في بعض الحالات فقط. بخلاف الأطعمة المصنعة والمواد السكرية التى تزيد من هذه المشكلة، لذلك يجب تجنبها.

الخل

للخل خصائص مضادة للبكتيريا تقلل انتشار ونمو حب الشباب الكيسي. وينصح بتخفيف الخل قبل وضعه على الجلد، حتى لا يكون قاسيًا على بشرتك ويسبب ضررًا إذا تم استخدامه مباشرة. ويمكنك تطبيقه مرتين في اليوم.

الكركم

الكركم صحي جدا للبشرة ويستخدم كعلاج طبيعي في العديد من مشاكل البشرة. له خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تساعد في علاج الأمراض والإصابات. يمكن استخدامه لعلاج حب الشباب الكيسي عن طريق وضعه على شكل قناع على الوجه.

عن طريق، خلط كمية قليلة من الماء مع مسحوق الكركم، لصنع عجينة سميكة، ثم نقوم بوضعه ضعيه مباشرة على الوجه والمنطقة المصابة، وتركه لمدة 45 دقيقة حتى يجف ثن غسله بالماء الفاتر. وينصح بتكرار هذه العملية مرتين في اليوم.

تناول البروبيوتيك

حب الشباب الكيسي هو مرض جلدي معقد. يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الأخرى معه. البروبيوتيك هي عامل داعم مفيد للسيطرة والوقاية من مشاكل الجلد المتعلقة بها.

والبروبيوتيك هي علاجات طبيعية تسرع من عملية الشفاء وتمنحك بشرة أكثر صفاءً، كما أنها تقلل الالتهاب والبثور أيضًا.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مفيد جدا للبشرة وبالأخص مشكلة حب الشباب الكيسي، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات فعالة في شفاء حب الشباب الكيسي.

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