جميلة البوابة: تعلمي صنع مزيل الرائحة في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة أنت بحاجة الى مزيل رائحة قوي وفعال وصحي أيضاً، تعالي نتعلم
كيفية صنع مزيل الرائحة الطبيعي.
أنت بحاجة الى:
1 60غم زيت جوزالهند
2 30 غرام زيت اللوز
3 15 غم زبدة شيا
4 30 غم شمع العسل
5 3غم زيت فيتامين E
6 1 ملعقة كبيرة اوكسيد الزنك
7 10-20 نقطة من زيت عطري
الطريقة:
يذوب زيت جوزالهند، زيت اللوز، زبدة شيا، شمع العسل وفيتامين E في غلاية مزدوجة.
يترك الخليط ليبرد لمدة 3 دقائق.
يضاف الزنك والزيت العطري.
باستخدام قمع يصب الخليط في علب مزيل الرائحة.
يترك ليبرد قبل الاستخدام.
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