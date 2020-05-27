جميلة البوابة: تعلمي صنع مزيل الرائحة في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة أنت بحاجة الى مزيل رائحة قوي وفعال وصحي أيضاً، تعالي نتعلم

كيفية صنع مزيل الرائحة الطبيعي.

أنت بحاجة الى:

1 60غم زيت جوزالهند

2 30 غرام زيت اللوز

3 15 غم زبدة شيا

4 30 غم شمع العسل

5 3غم زيت فيتامين E

6 1 ملعقة كبيرة اوكسيد الزنك

7 10-20 نقطة من زيت عطري

الطريقة:

يذوب زيت جوزالهند، زيت اللوز، زبدة شيا، شمع العسل وفيتامين E في غلاية مزدوجة.

يترك الخليط ليبرد لمدة 3 دقائق.

يضاف الزنك والزيت العطري.

باستخدام قمع يصب الخليط في علب مزيل الرائحة.

يترك ليبرد قبل الاستخدام.

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