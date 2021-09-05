جميلة البوابة: تناول هذا التوت للحصول على بشرة متوهجة

عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف البشرة ، فإن الاعتماد فقط على التطبيق الموضعي لعناصر العناية بالبشرة لا يكفي. تمامًا مثل أي عضو في الجسم، تتطلب البشرة الكمية المناسبة من العناصر الغذائية لتكون صحية ومغذية...

توت غوجي بيري ، أحد الأطعمة الفائقة الشعبية ، خلق ضجة كبيرة في مجال العناية بالبشرة نظرًا لفوائده الرائعة على البشرة. غني بالمغذيات الأساسية ، يحافظ توت غوجي بيري على توهج البشرة وشبابها وتجديد شبابها ، ومن ثم يتم دمج الأطعمة الفائقة على نطاق واسع في تركيبات العناية بالبشرة. فيما يلي الفوائد الخمسة النهائية لتوت غوجي للبشرة:

يقلل من التهاب الجلد

غني بكميات عالية من مضادات الأكسدة ، توت غوجي بيري مكافحة الالتهابات في الجلد عن طريق الحد من تكوين المواد الكيميائية الالتهابية. إلى جانب ذلك ، فإن الأحماض الدهنية المفيدة للجلد الموجودة في غوجي بيري تقوي حاجز الجلد وتعزز البشرة.

يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

يحمي التركيز الغني للأحماض الأمينية والمعادن الأساسية الأخرى في توت غوجي خلايا الجلد من الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل توت غوجي على شد وإطالة مظهر الجلد من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في خلايا الجلد.

يقلل الندوب

يعمل توت غوجي على تحسين محتوى الميلانين داخل الجلد مما يساعد على تقليل ظهور الندبات التي خلفها حب الشباب. علاوة على ذلك ، يزيد توت غوجي من تدفق الدم تحت النسيج الندبي ، مما يساعد في تسريع شفاء ندوب الأنسجة الضامرة أو العميقة. وبالتالي ، فإن تناول توت غوجي يضيء البشرة وينعمها من خلال تعزيز نمو خلايا الجلد الجديدة.

يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

غالبًا ما يؤدي تعريض البشرة للشمس لساعات طويلة دون استخدام حماية كافية من أشعة الشمس إلى ظهور بقع الشيخوخة وبقع الشمس وتسمير البشرة ومشاكل جلدية أخرى. يمكن أن يؤدي استهلاك توت غوجي أو تطبيقه الموضعي إلى شفاء الجلد التالف حيث أن المستويات العالية من بيتا كاروتين تساهم في إصلاح وتجديد أنسجة الجلد.

يعزز ترطيب البشرة

يحتوي توت الغوجي على أحماض أمينية تعمل على تحسين ترطيب البشرة وتقليل مظهر البشرة الجافة والباهتة. بالإضافة إلى ذلك ، تميل البشرة الممتلئة والمرطبة إلى التقدم في العمر بشكل أبطأ ، وبالتالي فإن الأطعمة الفائقة تعزز فوائد مكافحة الشيخوخة ، وتحسن لون البشرة ولونها.

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