جميلة البوابة: حقائق يجب معرفتها عن الكولاجين الكولاجين هو أحد البروتينات الأكثر وفرة في البشر والثدييات الأخرى. يشكل ثلث البروتين الموجود في الجسم وهو ضروري لصحة الجلد والعظام والعضلات والأربطة. إنها أيضًا واحدة من أهمها من حيث الوظيفة. إنه مسؤول عن الحفاظ على مستويات المرونة في الجلد ، ويدعم بنية العضلات ، والأعضاء الحيوية ، ويساعد أيضًا على تبطين المفاصل حول العظام. هذا ليس كل شيء.

جميلة البوابة: حقائق يجب معرفتها عن الكولاجين

ما هي وظيفة الكولاجين؟

أهم وظيفة للكولاجين هي ضمان بشرة صحية ومشرقة من خلال الحفاظ على مرونتها. إذا كانت مستويات الكولاجين في بشرتك مرتفعة، ستبدو بشرتك صلبة ونضرة بشكل طبيعي. هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من الكولاجين لديهم نسيج بشرة صحي وشبابي.

جميلة البوابة: حقائق يجب معرفتها عن الكولاجين

أسباب تراجع الكولاجين

تؤدي العوامل المختلفة مثل التلوث والإجهاد والأشعة فوق البنفسجية والعمر إلى تقليل إنتاج الكولاجين في الجسم. في الواقع ، بعد سن العشرين ، يتناقص إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم تدريجياً. يبدأ الجلد في ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتفاوت لون البشرة من بين أمور أخرى. من أجل الحفاظ على مستويات صحية من الكولاجين في الجسم وهناك بشرة متألقة وشابة ، من المهم التأكد من أنك تكمل جسمك بمصادر خارجية لبناة الكولاجين.

أدت الشعبية المتزايدة للتغذية النباتية إلى ظهور العديد من العلامات التجارية التي تقدم منتجات صحية يمكن أن تزيد من إنتاج الكولاجين في الجسم. الكولاجين متاح للاستهلاك في شكل مكملات أيضًا لأن العديد من الأشخاص غير قادرين على تلبية متطلباتهم من الكولاجين من خلال النظام الغذائي التقليدي. تحتوي المصادر النباتية على مكونات معززة للكولاجين تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم. هذه آمنة تمامًا وفعالة ومثالية للاستهلاك طويل المدى لأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة والمكونات الاصطناعية.

لسوء الحظ ، يفتقر بعض الأشخاص إلى المعلومات الكاملة أو يظلون مضللين بشأن الجوانب المختلفة المتعلقة بالكولاجين. وليس من المستغرب أن نشهد عددًا من الأساطير التي تدور حول الكولاجين. من المهم دحض هذه الأساطير والسماح للحقائق بالتحدث.

جميلة البوابة: حقائق يجب معرفتها عن الكولاجين

دعونا نوضح هذه الخرافات:

1. الخرافة: الكولاجين مهم فقط للبشرة والمفاصل

الحقيقة: صحيح أن الكولاجين ضروري لمفاصلنا وجلدنا ولكن هناك الكثير مما هو عليه. يحتوي الكولاجين على الكثير من الوظائف والفوائد الأخرى أيضًا. إنه بمثابة مادة لاصقة طبيعية تلصق الجسم عن طريق تثبيت العضلات والعظام والجلد معًا والتأكد من أنها تعمل جميعًا في وئام. يساعد الكولاجين أيضًا في الحفاظ على المرونة الطبيعية والليونة لبشرتنا وعظامنا وعضلاتنا مع ضمان أنها تعمل كوحدة واحدة. لذلك ، من الواضح الآن أن الكولاجين يخدم العديد من الأغراض الأخرى أيضًا ؛ ليس فقط الحفاظ على الجلد والمفاصل.

2. الخرافة: من المستحيل تعويض الكولاجين المفقود

الحقيقة: مغالطة أخرى شائعة بين كثير من الناس. يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن للجسم أن يتعافى. يمكن للجسم أن ينتج الكولاجين طوال حياته. الشيء الوحيد الذي ينقص هو الكمية التي يتم إنتاجها مع تقدم العمر. لضمان الإنتاج الأمثل للكولاجين مع تقدمنا ​​في السن ، من المهم تناول الأطعمة النباتية الصحية الغنية بفيتامين C ومكملات Collagen Builder النظيفة والنباتية الأخرى التي يمكن أن تعزز بشكل طبيعي إنتاج الكولاجين في الجسم.

3. الخرافة: كريمات الكولاجين تجعل البشرة أكثر مرونة وثباتًا

الحقيقة: بينما يعتقد الكثير من الناس أن كريمات الكولاجين يمكن أن تساعد في مستويات الكولاجين في بشرتنا وتزيد من مرونتها ؛ لكن هذا صحيح جزئيا فقط. جزيئات الكولاجين كبيرة جدًا في الحجم. وهذا يعني أن كريمات الكولاجين لن تكون قادرة على اختراق طبقة البشرة لإثراء البشرة. هذا يعني عمليا أن كريمات الكولاجين غير فعالة في هذا الصدد. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد الكريمات التي تحتوي على الكولاجين في ترطيب البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. للحصول على بشرة أكثر شبابًا وإشراقًا بشكل طبيعي ، من الضروري أن تكمل نظامك الغذائي بمواد بناء الكولاجين.

4. الخرافة: مكملات الكولاجين تحقق نتائج سريعة

الحقيقة: تعمل مكملات الكولاجين على تغذية الجسم عن طريق توسيع اللبنات الأساسية اللازمة لإنتاج الكولاجين. تستغرق هذه العملية عمومًا فترة زمنية طويلة تمتد من 4 إلى 8 أسابيع للحصول على أي نتائج ملموسة. للحصول على بشرة متألقة وشابة ، يجب على المرء أن يستهلك الكولاجين النباتي يوميًا لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

للمضي قدمًا، يعد الكولاجين أساسًا السر وراء بشرة رائعة وإطار صحي. هناك عدد لا حصر له من الأسباب التي تجعل من المهم جدًا تضمين الكولاجين في نظامنا الغذائي اليومي وكذلك روتين العناية بالبشرة.

يساعد الكولاجين في الحفاظ على الانتفاخ والانتعاش في الصباح الذي يتعرض للخطر بسبب التلوث والإجهاد والأشعة فوق البنفسجية وما إلى ذلك. تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو المكملات التي تعزز إنتاج الكولاجين ، كما يساعد في تأخير الشيخوخة.

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