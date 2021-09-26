جميلة البوابة: حمض الهيالورونيك للبشرة المصابة بالجفاف يقال بأن "حمض الهيالورونيك" هو الوصفة السحرية لبشرة خالية من التجاعيد". يعمل هذا المنتج السحري كمرطب ويغلق جزيئات الماء على سطح بشرتك للحفاظ على الرطوبة. أفضل جزء من استخدام حمض الهيالورونيك هو أنه ليس له أي آثار جانبية ويفعل العجائب لكل أنواع البشرة سواء كانت حساسة أو معرضة لحب الشباب. يمكن أيضًا إضافته إلى المرطب لجعل تأثيره طويل الأمد. ولكن ، يجب أن يكون المرء حذرًا أثناء تطبيقه لأنه إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح يمكن أن يعمل بشكل عكسي ، أي أنه يمكن أن يجفف بشرتك.

تعالوا نتعرف أكثر على طرق استخدام حمض الهيالورونيك:

جميلة البوابة: حمض الهيالورونيك للبشرة المصابة بالجفاف

لماذا يتسبب حمض الهيالورونيك في جفاف البشرة؟

يعتبر تطبيق حمض الهيالورونيك على وجه شديد الجفاف أمرًا لا يُصدق. إذا تم وضعه على وجه جاف ، فيمكنه سحب الرطوبة من المستويات العميقة لبشرتك. هذا يمكن أن يكون أكثر ضررا لصحة بشرتك. يصبح استخدام حمض الهيالورونيك في الأماكن التي يكون مستوى الرطوبة فيها منخفضًا للغاية.

فيما يلي بعض الأخطاء التي نرتكبها أثناء تطبيق حمض الهيالورونيك:

تحتوي بشرتنا على مستويات طبيعية من حمض الهيالورونيك ، ولكن مع تقدمنا ​​في العمر ، فإنها تستنفد ببطء. وهذا يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مطاطية الجلد. لذلك ، إذا كنت تكمل بشرتك بحمض الهيالورونيك ، يجب أن تكون حذرًا بشأن الأخطاء المذكورة أدناه:

الخطأ الأول: استخدام حمض الهيالورونيك بدون مرطب

من الضروري وضع المرطب عند وضع حمض الهيالورونيك. إذا كان الجلد جافًا بالفعل وتم إضافة حمض الهيالورونيك الى المرطب، فإنه لا يضيف الرطوبة. إذا تم وضعه مع مرطب فإنه يحبس الرطوبة في الجلد. يمكنك أيضًا البحث عن أمصال مرطبة بحمض الهيالورونيك ، حيث يحتوي هذا على مستويات عالية من حمض الهيالورونيك الطبيعي الذي يضمن لبشرتك أن تبدو أكثر ترطيبًا ونضارة وشبابًا مع لون بشرة محسّن بشكل عام.

جميلة البوابة: حمض الهيالورونيك للبشرة المصابة بالجفاف

الخطأ الثاني: احذر من الإفراط في استخدام حمض الهيالورونيك

نظرًا لأن حمض الهيالورونيك هو حاليًا أكثر المنتجات التي يتم الحديث عنها في السوق ، فهو متوفر الآن في كل شكل سواء كان قناعًا أو مصلًا أو حبوبًا. لدى الكثير منا عقلية "المزيد يعني فائدة أكبر". ومع ذلك ، فقد أظهرت العديد من الأبحاث أن الاستخدام المفرط لحمض الهيالورونيك يمكن أن يؤدي إلى التهاب واحمرار الجلد. يمكن لتطبيق المرطب مرتين يوميًا في الصباح والمساء للعناية بالبشرة أن يمنح بشرتك تأثيرًا طويل الأمد من النعومة والمطاطية.

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