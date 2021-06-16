حسناء البوابة: ما علاقة مزاجك السيء بمشاكل بشرتك؟

يقولون " الضحك هو أفضل دواء " ولكن كم مرة نتبع ذلك بالفعل؟ بالكاد، أليس كذلك؟ ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أن جرعتك اليومية من الضحك يمكن أن تساعدك على تجديد شباب بشرتك...

الكثير من المشاعر السلبية لا تؤثر فقط على جسمك ولكن أيضًا على مظهر بشرتك. يتم تعريف الحالة المزاجية على أنها نوعية شعورك الذي تشعر به لدقائق إلى ساعات ، إذا تمسكت بشعور سلبي لفترة طويلة ، فأنت ستسبب الضرر من خلال إضافة سنوات إلى عمر بشرتك.

يشعر حتى خبراء التجميل والعافية في جميع أنحاء العالم أن حالتك المزاجية ونظرتك لها التأثير الأكبر على مظهرك ، وكيف يراك الآخرون. ولكن كيف تترك مشاعرك بصماتها على بشرتك:

الإجهاد

تمت دراسة الصلة بين المزاج والجلد لعدة سنوات. يمكن بسهولة منع الإجهاد النفسي الناتج عن الأمراض الجلدية إذا كنت مدركًا ومجهزًا بالأدوات المناسبة. إذا كنت تعيش تحت الضغط ، فهناك احتمالية أن يشيخ وجهك بسرعة. الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية وراء إنتاج هرمونات الكورتيزول ، والتي بدورها تؤثر على كل في الجسم ، وتصبح الأوعية الدموية أكثر هشاشة ، ولا تتشكل خلايا الجلد الجديدة بنفس السرعة ، وقد يتباطأ معدل دوران الخلايا في النهاية بمقدار النصف. وقد لوحظ أيضًا أنه عندما يمر الشخص بالتوتر فإن قطعة الشوكولاتة ، علبة رقائق البطاطا المملحة تبدو أكثر إغراءً. في بعض الأحيان ينتشر إدمان الكحول ، مما يؤدي إلى استهلاك أقل للمياه. الجفاف هو السبب الرئيسي للعديد من مشاكل البشرة بما في ذلك التجاعيد والخطوط الدقيقة. حتى الجمع بين النظام الغذائي السيئ ونقص العناية بالبشرة يمكن أن يؤدي إلى انتشار حب الشباب. يؤدي الإجهاد المتزايد إلى زيادة عوامل الالتهاب وزيادة الالتهاب في الجلد مما يؤدي إلى تصبغ الجلد وتحلل الكولاجين والإيلاستين مما يؤدي إلى ترقق الجلد ، ويبطئ دورة خلايا الجلد مما يؤدي إلى سحب الخلايا الميتة على سطح الجلد مما يؤدي إلى نقص بريق الجلد غير الصحي مع تغير. تصبغ. الإجهاد يسبب انقباض الأوعية الدموية الدقيقة مما يسبب نقص إمدادات الدم ونقص التغذية وترطيب الجلد.

الغضب

في المرة القادمة عندما تغضب من صديقك ، فكر فقط في الضرر الذي يمكن أن يسببه لبشرتك. الغضب يجعل عضلات وجهك متوترة وهذا يؤدي بمرور الوقت إلى ظهور خطوط رفيعة. يؤثر الغضب أيضًا على تجديد الجلد وتأثيره على الشفاء. وجدت دراسة نُشرت في مجلة Brain ، Behavior ، Immunity ، أن الشفاء ودوران الخلايا يستغرقان وقتًا أطول بأربع مرات لدى الأشخاص الغاضبين مقارنة بأولئك الذين يتحكمون في أعصابهم. الأشخاص الذين يغضبون من سقوط القبعة يمتلكون كثافة عالية من هرمونات الكورتيزول التي تثبط إنتاج الكولاجين ، وهو عنصر حاسم في شفاء الجلد ، وسببًا للتجاعيد عندما يتباطأ الإنتاج.

الكآبة

يمكن أن يتسبب التجعد المتكرر للحواجب عند الشعور بالاكتئاب في ظهور التجاعيد على وجهك. يلعب تعبيرات الوجه دورًا مهمًا على بشرتك ، فإذا لم تكن لديك القدرة على العبوس ، فقد تشعر في الواقع بحزن أقل. الأشخاص الذين يعالجون بمضادات الاكتئاب ، تم إعطاؤهم حقن البوتوكس في جباههم مما يمنع تجعد الحاجب. للاكتئاب طويل الأمد آثار كارثية على الجلد ، لأن المواد الكيميائية المصاحبة للحالة يمكن أن تمنع جسمك من إصلاح الالتهاب في الخلايا. تؤثر هذه الهرمونات على النوم والتي تظهر على شكل عيون منتفخة ومنتفخة وبشرة باهتة أو بلا حياة.

الخوف

عندما تشعر بالتهديد أو الخطر ، يكون رد فعل الدماغ الأول هو إرسال إشارة إلى الغدد الكظرية لإفراز الأدرينالين ، المعروف باسم الأدرينالين. نتيجة لذلك ، تزداد سرعة معدل ضربات القلب ، مما يؤدي إلى اندفاع الدم إلى عضلات الجسم الكبيرة ، في حالة احتياجك إلى تدفق الطاقة للركض بسرعة. يزيل الأدرينالين أحيانًا بعضًا من هذا الدم من الجلد والوجه ، ويضيق الأوعية الدموية في الجلد للسيطرة على النزيف والحد منه في حالة الإصابة. الخوف من المواد الكيميائية يمكن أن يجعل المرء يبدو شاحبًا وباهتًا.

الحياة غير الصحية

للتخلص من مزاجك السلبي ومشاكل بشرتك ، من المهم أن نحاول أن نحيا حياة صحية. نحن بحاجة إلى الحفاظ على ترطيب أنفسنا جيدًا ، واتباع نظام صارم للجلد والروتين اليومي ، والالتزام بالإدمان مثل التدخين والكحول. حاول التواصل مع الأشخاص الذين لديهم ردود فعل إيجابية. مارس الرياضة بانتظام لأنها تساعد على الإندورفين ، وهي الهرمونات السعيدة التي تساعد الشخص بشكل أساسي على التعامل مع التوتر وتقليل الشعور بالألم. بعد كل شيء ، الضحك هو بالفعل أفضل دواء لجميع مشاكلك!

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