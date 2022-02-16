جميلة البوابة: روتين العناية بالبشرة في شهر فبراير ربما انتهينا من الاحتفال بيوم الحب، لكن قشعريرة الشتاء لا تزال تحوم حولنا خاصة من المساء، بينما تصبح الأيام أكثر دفئًا في الصباح. إلا ان هذا الطقس المختلط يمكن أن يترك أجسامنا وبشرتنا مرتبكة وضعيفة للغاية. في معظم الأوقات ، تصبح طبقة الجلد الخارجية التي تسمى البشرة أو حاجز الجلد جافة بشكل مفرط بعد وقت الاستحمام و / أو أثناء الليل.

جميلة البوابة: روتين العناية بالبشرة في شهر فبراير

لماذا جفاف البشرة؟

والسبب هو نضوب الدهون الدهنية التي تشكل حاجز الجلد، لذلك لا تدع الجلد يبقى في هذه الحالة الجافة والملتهبة ؛ قم بتدعيمه بالزيوت الطبيعية مثل الجوجوبا ، وجوز الهند البكر ، والقنب ، وما إلى ذلك، وقم بتغذيته ليعود مرة أخرى إلى حالته الممتلئة والحيوية والمتوهجة. قد تحتاجين إلى أكثر من مجرد زيوت لذلك ، لذا دللي بشرتك باستخدام المرطبات الثقيلة وبلسم البشرة والزبدة. ستضيف هذه الطبقة الدهنية الإضافية المطلوبة بشدة إلى حاجز بشرتك وتستعيدها تدريجيًا إلى العافية الكاملة.

جميلة البوابة: روتين العناية بالبشرة في شهر فبراير

كيف تجعلين بشرتك رائعة في شهر فبراير

هذا النوع من المناخ الذي نشهده يجعلنا نحن وبشرتنا نشعر بالعطش. لكن هذا لا يعني أن نفرط في غسل البشرة، للحصول على المزيد من الرطوبة. في الواقع ، الغسل المفرط لوجهك ويديك وبشرتك بشكل عام في هذا المناخ سيكون له آثار ضارة وحتى ينتهي بك الأمر إلى ظهور طفح جلدي.

إليك ما لا يجب فعله هذا الموسم. أولاً ، تجنبي الاستحمام لفترة طويلة. لان ذلك لها آثار عكسية على بشرتك. كذلك تجنبي الاستحمام بالماء الساخن بأي ثمن ، إلا إذا كان هدفك هو تجريد بشرتك من جميع زيوتها الطبيعية. ثانيًا ، تجنبي العلاجات الكيميائية الكاشطة. ومن ثم ، فإن أفضل رهان لك هو استخدام المنظفات والتونر والمرطبات الأخرى الأكثر طبيعية وخالية من الروائح والأكثر اعتدالًا والتي يمكنك وضع يديك عليها.

جميلة البوابة: روتين العناية بالبشرة في شهر فبراير

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتحسين بشرتك

يتطلب هذا الطقس قدرًا كبيرًا من العناية الإضافية لبشرتك. ومن ثم، يجب عليك ممارسة روتين للعناية بالبشرة. بالإضافة الى الرطوبة، انت بحاجة الى الحفاظ على نظام بسيط للعناية بالبشرة ، باستخدام مرطبات مغذية للغاية وخالية من الروائح والتي تناسب بشرتك بشكل أفضل.

الحفاظ على الرطوبة. السر الذي يُنسى عادة للحفاظ على صحة بشرتك من الداخل هو زيادة استهلاكك لكميات كافية من الماء ، على أساس يومي. ستلاحظين الفرق في غضون أيام قليلة.

استخدام المرطبات التي تحبها بشرتك. المرطبات ، مثل حمض الهيالورونيك المرطب بشكل مكثف مثل الموجود في بروفيلو أو سيراميد أو حتى الجلسرين الشائع الذي يتم شراؤه من المتجر ، سيساعد في حبس الرطوبة في الجلد. بينما تعمل جميع الخيارات بشكل جيد ، فإن استخدام منتج مثل Profhilo يساعد كثيرًا حيث يتم حقنه في بشرتك ويشق طريقه من الداخل إلى الخارج.

يعد ترطيب بشرتك وحاجزها الواقي من الداخل وكذلك الخارج أفضل طريقة للحصول على بشرة صحية ونقية ومتوهجة. في شهر عيد الحب هذا ، تذكر هذه النصيحة الفريدة واجعل من نفسك عيد الحب الخاص بك.

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