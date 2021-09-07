جميلة البوابة: سببان لعدم قدرتك على اختيار العطر المناسب

عندما يتعلق الأمر باختيار العطور المناسبة لنا، غالباً ما نشعر بضغط فريد في محلات العطور. ربما يكون هذا بسبب العدد الهائل من الروائح والعطور للاختيار من بينها...

جميلة البوابة: طريقة فعالة لتثبيت العطر

بغض النظر عن السبب ، تاريخياً لطالما كان اختيار العطر المثالي مهمة تحتمل الصواب والخطأ. لكن لا تقلقي! تمامًا مثل كل قفل هناك مفتاح! ولدينا الحل الذي تحتاجينه.

انتبهي لطبقات الروائح

يحتوي كل عطر على روائح مختلفة تحدد الرائحة بشكل عام. تتكون هذه المكونات من ثلاث طبقات مختلفة تسمى القاعدة ، أو القمة أو الرأس ، والوسط أو القلب ، وتعمل جميعها معًا لخلق رائحة معينة. بعض العطور ، على سبيل المثال ، يمكن اعتبارها زهرية وتحتوي على روائح مختلفة مثل الورد أو الغردينيا أو إبرة الراعي. قد يكون البعض الآخر أكثر فاكهة قليلاً ، مع نغمات من الحمضيات أو التفاح. تحتوي العطور الغريبة على روائح حارة مثل الينسون أو القرفة. يمكنك معرفة المزيد حول الطبقات المختلفة المستخدمة في صنع الكولونيا والعطور من أجل الحصول على فكرة أفضل عن تلك التي تعتقد أنها تناسب أذواقك.

اختاري التركيز المناسب

تأتي العطور في أربعة مستويات مختلفة من التركيز. مع زيادة التركيز ، يرتفع السعر عادة أيضًا. عادةً ما يكون للكولونيا أو العطور ذات التركيز العالي رائحة أقوى وتستمر لفترة أطول. أعلى تركيز يسمى ببساطة عطر أو parfum /perfume يستمر ليوم كامل ، والمستوى الأدنى التالي هو ماء عطر eau de parfum ، والذي يمكن أن يستمر عادة حوالي ست ساعات بعد التطبيق. المستوى الثالث يسمى ماء تواليت eau de toilette. يتطلب عادةً أكثر من تطبيق واحد على مدار اليوم حتى يستمر. رابع وأقل تركيز للعطر هو ماء الكولونيا eau de cologne ، والذي يستمر حوالي ساعتين فقط.

وبالتالي ، يلعب هذان العاملان دورًا رئيسيًا في تحديد رائحة عطرك. ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه أثناء تجربة عينات مختلفة من العطور ، يكون اختبار الجلد هو الأهم لأن بشرتنا نفسها بها هرمونات معينة ويمكن للفيرومونات أن تغير رائحة عطر معين قليلاً.

المزيد:

جميلة البوابة: وصفات عطور طبيعية مذهلة للاستخدام اليومي

جميلة البوابة: كيف تستفيدين من العطور أقصى استفادة؟