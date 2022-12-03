جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023 قد لا يبدو أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها بطلاء الأظافر ولكن هذا غير صحيح، فعروض الأزياء العالمية التي تقدم الجديد لكل موسم لا تخلو من إضافات جذابة واقتراحات إبداعية للحصول على إطلالة متكاملة مع أظافر مميزة وألوان جديدة مبتكرة للاحتفال بالعام الجديد.

نقدم لكم 6 أنواع ستكون على الموضة في موسم ربيع 2023.

جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023

أظافر الكروم

اشتهرت هذه الأظافر باسم أظافر هايلي بيبر زوجة المغني الكندي جاستين بيبر كذلك اطلق عليها اسم أظافر الدونات السكرية وأظافر الكروم وهي ببساطة أكبر موضة للأظافر لربيع عام 2023. تم استخدام طلاء الكروم الأبيض الفضي على طبقة شبه شفافة ، لإعطاء التأثير الأكثر شعبية بين الفتيات على انستغرام.

جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023

الأظافر ثلاثية الأبعاد

طلاء الأظافر ثلاثي الأبعاد هو أكثر من مجرد طلاء أظافر. يحتوي على تفاصيل إضافية يتم لصقها على الظفر مثل المجوهرات أو الزهور أو الدانتيل أو الأقواس أو أي شيء آخر يمكنك تخيله.

جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023

الأظافر الملونة بالرذاذ

هي تقنية فنية للأظافر تتضمن رش الأظافر بالطلاء باستخدام رذاذ يعمل بالهواء المضغوط. يمكن أيضًا استخدام البخاخات لتطبيق لوشن التسمير والبرونزر والمكياج.

جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023

الأظافر الكرتونية ​​

انتشر فن البوب الكرتوني أو الرسوم المتحركة على الاظافر منذ فترة، ولا زال هذا الاتجاه الهزلي لتلوين الأظافر شائعاً بألوان وأنماط مختلفة. ومن المتوقع أن يعود أكثر في موسم ربيع 2023.

جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023

الأظافر الطبيعية

من بين جميع الأنواع المختلفة من فن وتصميم الأظافر ، تتمتع أظافر الجل بمكانتها الخاصة عندما يتعلق الأمر بالمظهر الطبيعي قدر الإمكان.

جميلة البوابة: طلاء الأظافر الأكثر شعبية لعام 2023

الأظافر الحليبية

تستمد هذه الأظافر اسمها من اللون الحليبي الأبيض المعتم والشفاف، مع لمسة نهائية كريمية، وهو مناسب للفتيات اللاتي يرغبن في أظافر نظيفة ولامعة.

ما هو شكل الأظافر الأكثر أناقة؟

الشكل البيضاوي. يتميز هذا الشكل بنصف دائرة تنحني بزوايا إلى الداخل. الأظافر البيضاوية تمنح مظهرًا أنيقًا لليدين إذا كانت لديك أظافر طويلة وتجعل الاظافر تبدو أطول إذا كان لديك أظافر عريضة.

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