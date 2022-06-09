جميلة البوابة: عزيزي الرجل مكون واحد لبشرتك هل سبق لك أن نظرت في المرآة ولاحظت بقعًا داكنة وتجاعيد وبشرة جافة وباهتة أو حتى علامات أضرار أشعة الشمس؟ إذا قلت نعم لأي مما ورد أعلاه ، فأنت لست وحدك.

جميلة البوابة: عزيزي الرجل مكون واحد لبشرتك

مسببات شيخوخة البشرة

التلوث، أشعة الشمس والضغط، وعوامل نمط الحياة الأخرى يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة ببشرتك وتؤثر عليها. ولكن قبل أن تصاب بالقلق من هذا كله، تعرف على فيتامين C: مكون طبيعي ,الإجابة التي كنت تنتظرها!

بينما يكون جلد الرجال أكثر سمكًا من بشرة النساء بنسبة 20% تقريبًا ، يمكن لبشرة الرجال أيضًا أن تواجه كميات متساوية من الضرر من الشمس.

جميلة البوابة: عزيزي الرجل مكون واحد لبشرتك

من العواقب الرئيسية لأضرار أشعة الشمس

هي شيخوخة الجلد. سواء كنت في الخارج في الشمس طوال اليوم أو البقاء والعمل من المنزل ، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تخترق بشرتك وتتسبب في تلفها. فيتامين C، عنصر يستخدم بشكل كبير في الأمصال ، يساعد في مقاومة شيخوخة الجلد التي تسببها الشمس.

هذا ليس كل شيء! يمكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية أنواعًا أخرى من تلف الجلد مثل تفاوت لون البشرة والخطوط الدقيقة والتجاعيد. من المهم دمج فيتامين C ، وهو مكون يساعد في التحكم وإصلاح هذه الحالات الجلدية مع كل تطبيق. كمادة حمضية طبيعية المكون ، فيتامين C يحتوي على الكولاجين الذي يساعد في تحفيز جيل جديد منها ، مما يجعل بشرتك نضرة ومتوهجة وشابة.

إذا كنت تتساءل عن كيفية دمج هذا المكون الرائع في روتين العناية ببشرتك ، فالأمر سهل! بمجرد الانتهاء من تنظيف وجهك ، ضعي بضع قطرات من مصل فيتامين C

على وجهك. تذكر: لا تفرك بشرتك بقوة ! استخدم كريم واقي من اشعة الشمس إذا كنت بالخارج. وهذا كل شيء!

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