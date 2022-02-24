جميلة البوابة: علاج الإجهاد بالزيوت الأساسية بالخطوات الشتاء هو الوقت الذي نشعر فيه جميعًا بالتعب. في الواقع ، من الشائع جدًا الرغبة في العودة الى النوم في الصباح ، ولكن هناك فرق بين النعاس والاجهاد وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم المريح.

عندما تشعر بأن طاقتك فد نفذت ، فمن المهم أن تأخذ وقتًا طويلاً للتخلص من التوتر وتجديد طاقتك ، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل عندما تحتاج حقًا إلى استراحة؟

هذا هو الوقت الذي يظهر فيه العلاج بالروائح العطرية ، وأول ما يتبادر إلى الذهن على الأرجح هو الاسترخاء والزيوت الأساسية مثل اللافندر أو البابونج.

جميلة البوابة: علاج الإجهاد بالزيوت الأساسية بالخطوات

العلاج بالروائح

يشير إلى مجموعة من العلاجات التقليدية أو البديلة أو التكميلية وقد اكتسب الكثير من الضجة مؤخرًا للمساعدة في كل شيء من الصداع إلى النوم إلى التهاب الحلق وإرهاق الجسم. لا يقتصر العلاج بالروائح العطرية على الروائح اللطيفة للزيوت الأساسية فحسب ، بل يتعلق باستخدام مستخلصات نباتية تسمى الزيوت الأساسية ، إما عن طريق استنشاقها من خلال أنفك أو وضعها على جسمك والتدليك.

جميلة البوابة: علاج الإجهاد بالزيوت الأساسية بالخطوات

ما هي فوائد العلاج العطري؟

1.يساعد في تخفيف التوتر والقلق

يمكن استخدام العلاج بالروائح بأي شكل من أشكاله للمساعدة في تخفيف التوتر أو القلق. أصبحت اليقظة والتأمل طريقة حياة، ويمنحك العلاج بالروائح الفرصة للجلوس بهدوء والتنفس بعمق والراحة. إنه مثالي للاستخدام مع العقول المتعبة والظروف المجهدة ، لأنه يهدئ الجهاز العصبي ويهدئ العقل ويخفض ضغط الدم.

2.يحسن نوعية النوم

النوم الجيد ضروري لوظيفة الدماغ والذاكرة ، ومن المهم أن الزيوت الأساسية لها خصائص تساعد على الاسترخاء ليلاً. اللافندر ، أحد أكثر الزيوت العطرية شيوعًا ويستخدم للاسترخاء والنوم. أو يمكنك أيضًا تجربة الزيت العطري المفضل لديك في حمام دافئ أو تخفيفه بالماء ورشه حول وسادتك للاسترخاء العميق.

3.الإرهاق والتعب

تتمتع الزيوت الأساسية بخصائص كيميائية فريدة توفر مجموعة من الفوائد الصحية. يمكن أن يؤثر بعضها على العقل لمساعدة المستخدم على الشعور بمزيد من الاسترخاء ، في حين أن القليل من الزيوت الأساسية يمكن أن تقاوم التعب أيضًا. يساعد العلاج بالروائح على الشعور "بالإرهاق" ، وهو مفيد في علاج حالات التعب لأنه ينشط الجسم ويوفر الاسترخاء للعضلات. لذا فإن الزيوت العطرية التي تعمل على موازنة الجهاز العصبي ستكون مفيدة في تهدئة الجسم من أجل إعادة تنشيطه.

4.يخفف آلام العضلات

أصبح العلاج بالروائح طريقة شائعة لإدارة وتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة بما في ذلك تقلصات المعدة والصداع والرقبة وآلام الركبة وآلام أسفل الظهر. لألم العضلات ، يمكنك محاولة عمل مزيج زيتي للتدليك الذاتي برفق.

جميلة البوابة: علاج الإجهاد بالزيوت الأساسية بالخطوات

هل تساءلت يومًا ، ما هي أفضل الزيوت الأساسية؟

هناك العشرات من الزيوت العطرية ، وكلها ذات روائح مختلفة ومكياج كيميائي لها مجموعة متنوعة من الخصائص والفوائد.

فيما يلي بعض الزيوت الأساسية الأكثر استخدامًا وما يتم استخدامها على وجه التحديد:

زيت اللافندر: وهو من أكثر الروائح شيوعاً في العلاج بالروائح ويساعد على تخفيف التوتر والقلق وتعزيز النوم الجيد .

زيت شجرة الشاي: زيت شجرة الشاي معروف بنشاطه المضاد للبكتيريا. يساعد التأثير المضاد للالتهابات لزيت شجرة الشاي على تهدئة وتسكين البشرة المؤلمة والمتهيجة. كما أنها تستخدم في العناية بالجروح والقضاء على قمل الرأس والسيطرة على قشرة الرأس .

زيت الليمون: يجد الكثير من الناس أن رائحة الحمضيات في زيت الليمون معزز للمزاج وضرورية في الصباح. رائحة الليمون المنعشة والحمضية والمبهجة ترسل مشاعر طيبة إلى عقلك .

زيت النعناع: يتم الحصول على زيت النعناع الأساسي من نبات النعناع ، وهو ليس فقط لتنشيط أنفاسك. وفقًا للباحثين ، يعتبر النعناع رائعًا لإيقاظ عقلك وزيادة التركيز وزيادة اليقظة .

إذا كنت مهتمًا باستكشاف استخدام العلاج بالروائح لتخفيف التوتر ، فقم بزيارة المنتجع الصحي واطلب خيارات العلاج العطري التي يقدمونها. من مجرد الاستمتاع بغرفة هادئة إلى علاج تدليك الجسم أو حتى العلاج بالروائح بالبخار ، وفقًا لاختيارك ومتطلباتك ، يمكنك العثور على الخيار الأفضل لك.

كيفية تجربة العلاج بالروائح في المنزل

إذا كنت غير قادر على زيارة معالج عطري أو منتجع صحي معتمد ، فلا يجب أن يمنعك ذلك من الحصول على فوائد ممارسته في راحة منزلك.

طريقة بسيطة لاستخدام الزيوت الأساسية

قم بإضافة ثلاث إلى خمس قطرات من الزيت العطري مع بعض الماء ، وضعه في مبخرة الزيوت لمدة 30-60 دقيقة ، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أن الزيوت الأساسية قوية ، ويتم امتصاصها مباشرة في جسمك وتلك من حولك - لا تنشرها طوال اليوم. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام الزيوت الأساسية كخليط حمام للعلاج بالروائح.

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