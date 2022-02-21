جميلة البوابة: نصائح للتخلص من انتفاخ العيون تعكس العيون الروح والمشاعر المتعددة من خلالها. العيون الجميلة تجذب الجميع. كل شخص يريد أن يظهر أفضل ما لديه كل يوم ، حتى لو كنت لا تحب المكياج. لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر حقًا على مظهر وجهك هو مدى صحة عينيك. إذا كنت تعتقد أن عينيك منتفختان ، فعليك أن تفعل شيئًا حيالها.

جميلة البوابة: نصائح للتخلص من انتفاخ العيون

الأسباب

تؤدي العوامل المختلفة إلى انتفاخ العينين. النوم غير السليم ، وعدم كفاية تناول الماء ، والحساسية الموسمية ، والإفراط في تناول الملح ، والانفجارات العاطفية من خلال البكاء ، وعدم إزالة المكياج بشكل صحيح قبل النوم ، وسوء التغذية هي بعض الأسباب.

إذا كنت تعاني من تلك العيون المنتفخة غير المرغوب فيها ، فلا داعي للقلق بشأنها! نقدم لك بعض التغييرات الضرورية للسيطرة على مشكلة العيون المنتفخة.

جميلة البوابة: نصائح للتخلص من انتفاخ العيون

طرق العلاج

1. احرصي دائمًا على اتباع نظام غذائي سليم من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل اللبن الرائب والخضروات الورقية والموز.

2. كمادات باردة على العين باستخدام أكياس الشاي أو قطعة قماش مملوءة بالثلج أو شرائح الخيار أو البطاطس.

3. التمسك بكريم جيد تحت العين يساعد على تقليل الالتهاب ويغذي الجلد حول العينين لزيادة مرونة الجلد.

4. تأكدي من الحصول على نوم جيد لمدة ست إلى ثماني ساعات للمساعدة في إصلاح الجلد.

5. تناولي كمية كافية من الماء على الدوام للحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها.

6. قللي من تناول الكحول لأنه يجفف البشرة ويجعلها باهتة.

7. وضعية النوم مع ظهر مسطح مع وسادة واحدة يقلل من احتباس السوائل حول العينين.

جميلة البوابة: نصائح للتخلص من انتفاخ العيون

كيف تتخلصين من انتفاخ العيون بسرعة؟

إن الحد من الانتفاخ يتعلق بالتبريد وتحريك السائل بعيدًا عن العينين.

ضعي ضمادة باردة. يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تقليل التورم.

ضعي شرائح الخيار أو أكياس الشاي.

اضغط أو دلك المنطقة بلطف لتحفيز تدفق الدم.

استخدمي بكرة متدحرجة للعين.

ضعي كريم أو مصل وجه مبرد.

إذا اهتممنا جميعًا بالعوامل المذكورة أعلاه وقمنا بإجراء تغييرات في نمط حياتنا ، فسنبدو في أفضل حالاتنا ونواجه العالم بثقة أكبر.

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