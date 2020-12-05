جميلة البوابة: علاج حكة فروة الرأس بنصائح الأيورفيدا

حكة فروة الرأس هي حالة شائعة يمكن أن تؤثر على كثير من الناس. يمكن أن تتراوح أسباب ذلك من قشرة فروة الرأس والتهاب الجلد الدهني والإجهاد وحتى استخدام صبغات الشعر الضارة والمنتجات القاسية وعدم الحفاظ على نظافة فروة الرأس.



لمنع الجفاف وتهدئة فروة الرأس ، يعد التزييت من أهم الخطوات. دلل شعرك وتدليكه بعلاج بالزيت متبوعًا بغسل الشعر جيدًا بمنظف وبلسم معتدل. من الأفضل التمسك بالمنظف والبلسم الخالي من البارابين والكبريتات.

بينما يعد غسل شعرك 2-3 مرات في الأسبوع ضروريًا ، يمكنك أيضًا استخدام العبوات التالية التي يمكن أن تساعد في علاج حكة فروة الرأس:

- جوزالهند والليمون: يوضع مزيج من زيت جوز الهند وعصير الليمون على فروة الرأس. قم بتدليك فروة الرأس برفق واغسلها بمنظف معتدل.

- اللبن والليمون: ضع مزيجًا من 2 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب و 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون على فروة رأسك. اتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفه جيدًا.

-الكركديه واللبن: طحن 5-6 أزهار من الكركديه مع القليل من أوراق الكركديه معا. أضف 2-3 ملعقة صغيرة من اللبن الرائب والقليل من عصير الليمون. ضع هذا المزيج واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه جيدًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إجراء تغييرات على نمط حياتك. يمكنك إدارة توترك من خلال التأمل والتمارين واليوجا. أيضًا ، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمغذيات في تعزيز نمو الشعر. قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ ، ج ، هـ ، الأحماض الأمينية ، مضادات الأكسدة ، الحديد والزنك ، الخضار الورقية الخضراء ، عنب الثعلب ، اللوز ، الجوز ، أوراق الكاري ، الشمندر ، الحلبة ، والكركم إلى نظامك الغذائي.

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