جميلة البوابة: فرط تصبغ البشرة الأسباب والحلول 

التقشير السطحي والعميق. تحتوي هذه المحاليل على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، وحمض كوجيك ، وحمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، وحمض الترانيكساميك الذي يساعد على غسل الصبغة من الجلد. يجب أن تبقى بعض الحلول على الوجه لمدة تصل إلى 8 ساعات. يمكن استخدام أجهزة ضوء الليزر مثل ليزر

التقشير السطحي والعميق. تحتوي هذه المحاليل على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، وحمض كوجيك ، وحمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، وحمض الترانيكساميك الذي يساعد على غسل الصبغة من الجلد. يجب أن تبقى بعض الحلول على الوجه لمدة تصل إلى 8 ساعات. يمكن استخدام أجهزة ضوء الليزر مثل ليزر Q switched لتفتيح أو إزالة الصبغة أيضًا .

التقشير السطحي والعميق. تحتوي هذه المحاليل على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، وحمض كوجيك ، وحمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، وحمض الترانيكساميك الذي يساعد على غسل الصبغة من الجلد. يجب أن تبقى بعض الحلول على الوجه لمدة تصل إلى 8 ساعات. يمكن استخدام أجهزة ضوء الليزر مثل ليزر Q switched لتفتيح أو إزالة الصبغة أيضًا .

التقشير السطحي والعميق. تحتوي هذه المحاليل على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، وحمض كوجيك ، وحمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، وحمض الترانيكساميك الذي يساعد على غسل الصبغة من الجلد. يجب أن تبقى بعض الحلول على الوجه لمدة تصل إلى 8 ساعات. يمكن استخدام أجهزة ضوء الليزر مثل ليزر Q switched لتفتيح أو إزالة الصبغة أيضًا .

التقشير السطحي والعميق. تحتوي هذه المحاليل على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، وحمض كوجيك ، وحمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، وحمض الترانيكساميك الذي يساعد على غسل الصبغة من الجلد. يجب أن تبقى بعض الحلول على الوجه لمدة تصل إلى 8 ساعات. يمكن استخدام أجهزة ضوء الليزر مثل ليزر Q switched لتفتيح أو إزالة الصبغة أيضًا .

حقن الميزوثيرابي بفيتامين C وحمض الترانيكساميك وعوامل تفتيح وإشراق أخرى. إما عن طريق حقن المنتجات أو غمرها بالتثقيب الكهربائي أو التيارات الدقيقة أو حقنها في الجلد .