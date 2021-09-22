جميلة البوابة: فرط تصبغ البشرة الأسباب والحلول فرط التصبغ يعني حرفيًا سواد الجلد في منطقة ما. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لظهور هذا التصبغ. الشمس هي المساهم الرئيسي في فرط التصبغ ، ويمكن أن تكون الأسباب الأخرى هرمونية ، بالإضافة الى صدمات الجلد مثل حب الشباب واستخدام موانع الحمل والأدوية الأخرى.
جميلة البوابة: فرط تصبغ البشرة الأسباب والحلول
طرق العلاج:
يمكننا علاج فرط التصبغ والحفاظ على بشرة نضرة ولكن بعد استشارة الطبيب المختص. حيث يوفر الأطباء حلولاً مختلفة للتخلص من مشاكل البشرة ومن أبرزها:
- التقشير السطحي والعميق. تحتوي هذه المحاليل على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، وحمض كوجيك ، وحمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، وحمض الترانيكساميك الذي يساعد على غسل الصبغة من الجلد. يجب أن تبقى بعض الحلول على الوجه لمدة تصل إلى 8 ساعات. يمكن استخدام أجهزة ضوء الليزر مثل ليزر Q switched لتفتيح أو إزالة الصبغة أيضًا.
- العلاج بحقن عامل النمو "بلازما الدم". حيث يتم حقن الدم ومشتقاته في الجلد يساعد في تصبغ الجلد والندوب وتجديد الشباب.
- حقن الميزوثيرابي بفيتامين C وحمض الترانيكساميك وعوامل تفتيح وإشراق أخرى. إما عن طريق حقن المنتجات أو غمرها بالتثقيب الكهربائي أو التيارات الدقيقة أو حقنها في الجلد. هذا إجراء غير جراحي لتجديد وتنشيط الجلد والشعر. يمد البشرة أو فروة الرأس بمزيج خاص من العناصر الغذائية مثل حمض الهيالورونيك والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية لتعزيز مظهرها بشكل كبير. يتضمن ذلك حقنًا صغيرة في الوجه أو الرقبة أو فروة الرأس. هذه فيتامينات ومغذيات خاصة لا تضيء وتعزز بشرة البشرة وإشراقها فحسب ، بل تنعش البشرة الباهتة والمتعبة وتزيد من تماسك ومرونة البشرة، عند استخدامها على الوجه والرقبة. يساعد هذا الإجراء الجلد على أن يبدو ممتلئًا ورطبًا ومشرقًا ومتوهجًا وثابتًا بعد دورة من حقن الميزوثيرابي.
جميلة البوابة: فرط تصبغ البشرة الأسباب والحلول
- التقشير (Silkpeel dermalinfusion ) هو علاج يستخدم طرفًا ماسيًا لتقشير الجلد عن طريق ضخ عوامل مرطبة ومضادة لحب الشباب في الجلد باستخدام شفط فراغ.
- المكملات التي يتم تناولها عن طريق الفم مثل واقيات الشمس عن طريق الفم ، والكاريتونويد ، وحمض الترانيكسميك ، وفيتامين ج ، والجلوتاثيون تعمل بشكل سحري في كثير من الحالات لإزالة التصبغ.
- استخدام كريم قوي للحماية من أشعة الشمس مع حماية UVA و UVB والأشعة تحت الحمراء أمر لا بد منه ويجب استخدامه بانتظام.
- استخدام منتجات فيتامينات C الموضعية بانتظام كوقاية وحماية. يمكن التحكم في التصبغ وفي بعض الحالات يمكن أن تكون خاليًا من الصبغة ولكن العناية على المدى الطويل والروتين الجيد ضروريان للبشرة التي تميل للتصبغ بسهولة.
جميلة البوابة: فرط تصبغ البشرة الأسباب والحلول
نصائح هامة لتجنب الإصابة بالتصبغات الجلدية:
- تجنب الاتصال المباشر بأشعة الشمس
- تجنب المنتجات والكريمات المعطرة على الوجه.
- تجنب استخدام اللوفة على البشرة.
- تجنب استخدام المقشرات المنزلية القاسية التي تخدش البشرة.
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