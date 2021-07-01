جميلة البوابة: كيفية التعامل مع فرط تصبغ الفخذين

السكر البني أنعم من السكريات الأخرى ويحتوي على حمض الجليكوليك الذي يساعد في مكافحة البكتيريا غير المرغوب فيها ، بينما زيت الزيتون غني بفيتامين

و

اللذين يساعدان في ترطيب البشرة وإعطائها توهجًا شابًا.