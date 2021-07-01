جميلة البوابة: كيفية التعامل مع فرط تصبغ الفخذين

يمكن أن نمر جميعًا بمرحلة يظهر بها عدم توازن في لون البشرة فتظهر البشرة الداكنة في أجزاء عشوائية من أجسامنا...
من المقبول تمامًا أن ترغب في تغيير وتحسين ما لا يعجبك في نفسك، ولكن تذكر أيضًا أن هذه المشكلات الجلدية شائعة ولا تخجل منها. للحصول على بشرة صافية وخالية من البقع ، يلزم الاتساق واليقظة. إذن ، ما الذي تحتاجه بالضبط لتفتيح فرط التصبغ وجعل بشرتك متألقة؟ جميلة البوابة ستخبرك بكل الأسرار وطرق العلاج:
نصائح هامة:
- تجنب استخدام موس الحلاقة أو الشمع على المنطقة.
- ارتداء أقمشة فضفاضة وقابلة للتنفس.
- الترطيب باستخدام كريم الوقاية من الشمس دائمًا.
- استخدام كريم يساعد في حماية البشرة من التهيج والشوائب.
- استخدم كريم Hydroquinone عند النوم للحفاظ على ترطيب البشرة.
- من المفيد أيضًا وضع بضع قطرات من فيتامين أ الموضعي ليلًا لمنع جفاف الجلد.
- استخدام منتجات الهيدروكينون لمدة لا تزيد عن 4-5 أشهر لأنها يمكن أن تؤثر على خلايا الجلد المجاورة ويمكن أن تسبب المزيد من فرط التصبغ.
العلاجات المنزلية لتفتيح الفخذين:
1. لبن الزبادي
- يحتوي لبن الزبادي على الزنك الذي يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة بينما يعتبر كل من دقيق الليمون وطحين الغرام من العناصر الطبيعية لتفتيح البشرة
- امزج 1 ملعقة صغيرة من الزبادي مع 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الدقيق.
- ضعي المزيج على المناطق المصابة واتركيه يجف لمدة 15-20 دقيقة. استخدم منشفة دافئة لمسحها.
2. عجينة السكر البني
- السكر البني أنعم من السكريات الأخرى ويحتوي على حمض الجليكوليك الذي يساعد في مكافحة البكتيريا غير المرغوب فيها ، بينما زيت الزيتون غني بفيتامين E و A اللذين يساعدان في ترطيب البشرة وإعطائها توهجًا شابًا.
- امزج ملعقتين كبيرتين من السكر البني مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون معًا. قم بتدليك هذه العجينة برفق على المنطقة المصابة لتقشيرها وامسحها بالماء الدافئ.
3. قناع عرق السوس
- عرق السوس فعال جدا في علاج بقع الجلد وتجديد الكولاجين للبشرة لاحتوائه على مادة الجلابريدين التي لها خصائص مضادة للتصبغ.
- امزج 1 ملعقة كبيرة من مسحوق عرق السوس مع نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم ونصف ملعقة كبيرة من العسل ومستخلص كبسولة فيتامين هـ.
- ضعي هذا القناع على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20 دقيقة.
4. زيت القرنفل
- يساعد زيت القرنفل في تفتيح العلامات والعيوب عن طريق تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة ، بينما يرطب الصبار ويصلح تشققات الجلد.
- خذ ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في مقلاة وأضف 7-8 قطع من القرنفل. يترك هذا الخليط فوق الموقد ليطهى لمدة 5-6 دقائق حتى يبدأ لون القرنفل في التحول إلى اللون الأسود.
- في وعاء منفصل ، أضيفي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار أو جل الخيار واخلطيه مع بضع قطرات من زيت الليمون العطري.
- اخلطي زيت الزيتون مع عجينة الصبار وضعيه على المناطق المصابة وقتما تشائين.
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