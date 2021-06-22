طبيب البوابة: ما هو الهربس الجلدي وما هي أسبابه وطرق علاجه؟

يحدث الهربس بسبب فيروس الهربس البسيط. في الحالات الأكثر شيوعًا ، يتم اكتشاف طفح الهربس إما حول الفم أو الأعضاء التناسلية ولكن يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان على الجسم...

ما هو الهربس التناسلى؟

قد يؤدي إلى ظهور طفح جلدي يشبه البثور والذي يمكن أن يسبب في النهاية تقرحات مؤلمة. ولكن يمكن للوقاية والعلاج السريع والفعال تحت إشراف الطبيب معالجة الاعراض وتخفيف حدتها والتخلص من البثور بشكل آمن. طبيب البوابة سيساعدك في كشف خفايا هذا المرض الشائع:

ما هي أنواع الهربس؟

الهربس الفموي. تشمل الهربس الفموي الوجه أو الفم. قد ينتج عن ذلك مجموعة من البثور الصغيرة تسمى غالبًا تقرحات البرد أو بثور الحمى أو قد تسبب التهاب الحلق .

الهربس التناسلي . يُصنف الهربس التناسلي في كثير من الأحيان على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. قد يحمل أعراضًا طفيفة مثل تكوين بثور تنفتح وتؤدي إلى تقرحات صغيرة تلتئم عادة خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع. قد يعاني المرء من وخز أو آلام حادة قبل حدوث البثور. هذه العدوى لديها القدرة على الانتشار إلى الجنين حتى أثناء الولادة .

الأسباب والتكرار

تنتقل هذه العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو آفات الفرد المصاب. بعد الإصابة ، ينتقل الفيروس على طول الأعصاب الحسية إلى أجسام الخلايا العصبية ، حيث يقيم مدى الحياة.

يتم تعزيز تكراره من خلال انخفاض وظيفة المناعة أو التعرض لأشعة الشمس أو تعرض شخص ما للإجهاد.

المؤشرات والأعراض

معظم الأشخاص المصابين بعدوى الهربس لن تظهر عليهم أعراض أو يعانون فقط من طفح جلدي خفيف. تتضمن دورة الهربس فترات من المرض النشط تليها فترات بدون أعراض. خلال الحلقة الأولى من الدورة ، قد يعاني المرء من أعراض شديدة مثل الحمى، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والصداع. في النوبات اللاحقة ، يتناقص المرض من حيث التكرار والشدة.

قد تسبب التهابات الجلد أو الغشاء المخاطي الشائعة تلفًا في الوجه والفم. بينما تحدث الحالات الأكثر خطورة عندما يصيب الفيروس العين ويضر بها.

فيروس الهربس لديه القدرة على التسبب في اضطرابات نفسية

وفي الحالات الخطيرة يغزو الفيروس الجهاز العصبي المركزي ويضر بالدماغ. الأشخاص الذين يعانون من أجهزة مناعية غير ناضجة أو مكبوتة ، مثل الأطفال حديثي الولادة أو متلقي الزراعة أو الأشخاص المصابين بالإيدز ، معرضون لمضاعفات خطيرة من عدوى الهربس. ارتبطت هذه العدوى أيضًا بالنقص المعرفي للاضطراب ثنائي القطب ومرض الزهايمر ، على الرغم من أن هذا يعتمد في الغالب على الجينات الوراثية للشخص المصاب.

التشخيص

ينقسم فيروس الهربس البسيط إلى نوعين:

يسبب HSV-1 في المقام الأول التهابات الفم والحلق والوجه والعين والجهاز العصبي المركزي.

يسبب HSV-2 في المقام الأول الالتهابات الشرجية التناسلية.

يمكن التعرف بسهولة على الهربس الفموي الوجهي الأولي عن طريق فحص الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ سابق من الآفات والاتصال بفرد مصاب بعدوى فيروس الهربس البسيط المعروفة. يصعب تشخيص البالغين الذين يعانون من أعراض غير طبيعية أو غير نمطية.

يمكن أن يكون تشخيص الهربس التناسلي أكثر صعوبة من تشخيص الهربس الفموي لأن معظم الناس لا يعانون من أي من الأعراض التقليدية.

الوقاية

لا يمكن إزالة فيروس الهربس من الجسم ، وبالتالي فإن الوقاية هي الطريقة الحكيمة الوحيدة لحماية نفسك من الفيروس .

تجنب ممارسة الجنس المهبلي والفموي والشرجي مع الشخص المصاب .

استخدم طرقًا عازلة مثل الواقي الذكري أثناء الجماع .

إذا كان الشخص المصاب يستخدم الأدوية المضادة للفيروسات يوميًا ، فيمكن أن يساعد في تقليل انتشاره .

يمكن استخدام الباراسيتامول (أسيتامينوفين) واليدوكائين الموضعي للمساعدة في علاج الأعراض .

يمكن أن تقلل العلاجات بالأدوية المضادة للفيروسات مثل الأسيكلوفير أو فالاسيكلوفير من شدة نوبات الأعراض.

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