جميلة البوابة: 3 خطوات أساسية لوقف تساقط الشعر هناك شيء يتعلق في الحصول على يوم شعر جيد فهو يرفع من مزاجنا على الفور! ثم هناك تلك الأيام التي نرى فيها خصلاً على الوسادة وأثناء الاستحمام. إنه شعور مقلق عندما تدرك أن شعرك يتساقط!

هذه الأيام زادت ظاهرة تساقط الشعر بشكل متزايد. تشير الأبحاث من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 شهدوا تساقطًا ملحوظًا للشعر، والذي استمر لمدة تصل إلى 6-9 أشهر. في حين أن هذا قد يكون مؤقتًا ، إلا أن العديد من الأسباب الأساسية الأخرى لتساقط الشعر يمكن أن تتطور إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

إليك دليل سريع من 3 خطوات لشعر كثيف وصحي:

جميلة البوابة: 3 خطوات أساسية لوقف تساقط الشعر

الخطوة 1: الوصول إلى جذر المشكلة

1.جيناتك: يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من تساقط الشعر الوراثي ، خاصة مع تقدمك في السن. في هذه الحالات ، قد يساعد في دعم نمو الشعر خارجيًا. ومع ذلك ، فإن الجينات ديناميكية وتتأثر ببيئتنا وصحتنا الداخلية ، مما يشير إلى أننا بحاجة إلى الاهتمام بكلا الجانبين من أجل رفاهيتنا.

2.الإجهاد العاطفي أو العقلي: تظهر الأبحاث أن التوتر المزمن يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر بمرور الوقت.

3.التغيرات الهرمونية: تمر النساء بالعديد من التقلبات الهرمونية مع تقدمهن في العمر. من المراهقة إلى الحمل والولادة وانقطاع الطمث ، قد تؤثر هذه المستويات المتقلبة على تساقط الشعر. كما أن بعض الحالات مثل متلازمة تكيس المبايض واختلالات الغدة الدرقية تزيد من حدة المشكلة.

4.الحالات الطبية: قد تتسبب بعض حالات المناعة الذاتية مثل داء الثعلبة والتهابات فروة الرأس في تساقط الشعر بشكل غير مكتمل. يمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي والإشعاعي في تساقط الشعر المنتشر أيضًا.

5.نقص التغذية: السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر يرتبط عادةً بنظامنا الغذائي. تعاني النساء اللاتي ينقص لديهن مخزون فيتامين أ وفيتامين د والحديد والسيلينيوم والبروتينات من تساقط الشعر بمرور الوقت ، ويزداد شدة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا.

جميلة البوابة: 3 خطوات أساسية لوقف تساقط الشعر

الخطوة الثانية: احصلي على التشخيص الصحيح

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر الشديد ، فاستشيري خبيرًا لتشخيص الحالة الصحيحة ، لتتم معالجتك في أقرب وقت ممكن. قد تساعد العلاجات الخارجية والمنزلية مؤقتًا ، لكن فهم المرض الأساسي وإدارته ضروريان للحصول على شعر صحي مدى الحياة.

جميلة البوابة: 3 خطوات أساسية لوقف تساقط الشعر

الخطوة 3: تمتعي بصحة جيدة ... من الداخل إلى الخارج!

يمكن للعناية بصحتك الجسدية والعقلية أن تقطع شوطًا طويلاً للحفاظ على شعرك. ويمكن للنظام الغذائي النباتي الغني بالألياف أن يقلل من علامات الالتهاب. يعد دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الحيوية مثل البيوتين والزنك والبروتينات والمغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية أمرًا رائعًا لمنع تساقط الشعر. يمكن أن تشمل هذه الخضار الورقية ، مثل السبانخ واللفت ، المليئة بفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك. الفواكه مثل الرمان والبرتقال والتوت غنية بمضادات الأكسدة لتعزيز نمو الشعر وتقليل تلف الشعر. المكسرات والبذور غنية بفيتامين E والسيلينيوم الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الصلة بين الشعر الصحي ونظامنا الغذائي أكثر أهمية مما ندرك، ولا يتطلب الأمر منا سوى بعض التغييرات لمنع تساقط الشعر أو عكسه. ومع ذلك ، يجب ألا ننسى دور عافيتنا العقلية في الصحة البدنية. سيؤثر اتخاذ تدابير لتقليل التوتر من خلال التأمل أو تمارين التنفس بشكل إيجابي على صحتك العامة وكذلك شعرك.

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