جميلة البوابة: فوائد ماء جوز الهند للبشرة والشعر نعلم جميعًا أن ماء جوز الهند لذيذ ومنعش للغاية للجسم. على الرغم من ذلك ، هل تساءلت يومًا عما إذا كان هذا المشروب الطبيعي يمكن أن يفيد بشرتك وشعرك؟ صحيح أن شرب ماء جوز الهند بشكل يومي يوفر العديد من الفوائد الصحية وسيساعد بشرتك وشعرك من الداخل. ولكن ، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها دمج هذا المكون الطبيعي المرطب في روتين العناية بالبشرة والشعر أيضًا. إليك بعض طرق التجميل باستخدام ماء جوز الهند التي يمكنك تجربتها في المنزل. فقط تأكدي من إجراء اختبار الحساسية.

جميلة البوابة: فوائد ماء جوز الهند للبشرة والشعر

رذاذ الوجه للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة وحساسة ، فإن ماء جوز الهند هو مكون طبيعي مهدئ قد يعمل من أجلك. يمكن أن يساعد ماء جوز الهند على تغذية وترطيب أنواع البشرة الجافة عند استخدامه موضعيًا، لأنه يحتوي على العديد من السكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة. يمكنك إنشاء رذاذ للوجه. ببساطة خذ مقدارًا واحدًا من ماء جوز الهند ومقدارًا من ماء الورد واخلطهما معًا في زجاجة رذاذ. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الضروريات المفضلة لديك لتعزيز فوائد العناية بالبشرة.

جميلة البوابة: فوائد ماء جوز الهند للبشرة والشعر

قناع الوجه للبثور

يحتوي ماء جوز الهند على خصائص تفتيح البشرة وعلاجها ، مثل فيتامين سي والأحماض الأمينية ، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للميكروبات ، وكلها يمكن أن تساعد في محاربة حب الشباب. لجني فوائده في علاج حب الشباب ، اخلطي ماء جوز الهند مع الكركم وخشب الصندل الأحمر لتكوين معجون سميك للبشرة المعرضة لحب الشباب. يمكن وضع هذا القناع على المناطق المصابة لتهدئة حب ​​الشباب وتقليل ظهوره.

جميلة البوابة: فوائد ماء جوز الهند للبشرة والشعر

تدليك الشعر لعلاج تساقط الشعر

يمكن لماء جوز الهند أن يقاوم تساقط الشعر عن طريق تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتوفير التغذية المناسبة لفروة الرأس. يساعد التدليك بماء جوز الهند قبل غسل الشعر على تعزيز الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر ومنعها من التكسر. كما أنه يحارب الشعر المتطاير. ستجعل خصائصه المرطبة شعرك ناعمًا ولامعًا. يعمل كعامل تكييف طبيعي من الجذور إلى الأطراف. الأكثر من ذلك هو أنه بخلاف زيت جوز الهند ، فإن التدليك بماء جوز الهند لا يترك الشعر دهنيًا على الإطلاق لذا فمن السهل غسله بالشامبو.

جميلة البوابة: فوائد ماء جوز الهند للبشرة والشعر

غسول الشعر لعلاج قشرة الشعر

يحتوي ماء جوز الهند على خصائص طبيعية مضادة للفطريات والبكتيريا ، وهو أمر رائع لعلاج ومنع حكة فروة الرأس والقشرة والتهابات فروة الرأس الأخرى التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر أو تعيق نموه. لعمل واستخدام غسول الشعر بماء جوز الهند ، سيكون عليكِ تحضيره قبل الذهاب لغسل الشعر. امزج جزءًا من ماء جوز الهند وجزءًا من خل التفاح في وعاء. بعد الشطف بالشامبو والبلسم ، اسكبي مزيج شطف الشعر على فروة رأسك وأطوال شعرك. اتركيه لمدة دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. استمتعي بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات يمنحك شعورًا بالانتعاش والحيوية.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر

طبيب البوابة: 10 علاجات منزلية لتهدئة حرقة المعدة