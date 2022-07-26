جميلة البوابة: فوائد مذهلة لاستخدام الليفة العضوية الليفة عنصر أساسي اثناء الاستحمام. كجزء من روتين العناية الذاتية بالجسم، يستمتع العديد من الناس بالاستحمام باستخدام الليفة. اللوفة أو الليفة ممتازة أيضًا لإزالة خلايا الجلد الميتة. تُصنع غالبية الليف حاليًا من مواد اصطناعية. " ولكن على المدى الطويل ، الليف الاصطناعية ليست جيدة لبشرتنا.

جميلة البوابة: فوائد مذهلة لاستخدام الليفة العضوية

نبات الليفة

في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الناس بالعودة الى الليفة العضوي. تُصنع الليف العضوية الأكثر انتشارًا من القرع المجفف أو ألياف الخشخاش. نظرًا لأن هذه المواد مشتقة من مواد طبيعية، فهي آمنة للاستخدام على الجلد.

جميلة البوابة: فوائد مذهلة لاستخدام الليفة العضوية

4 فوائد لاستخدام الليفة العضوية:

آمن لبشرتك

الليفة العضوية مصنوعة من مواد طبيعية بالكامل وخالية من المواد الكيميائية. تتوفر غالبية الليف الاصطناعية أو البلاستيكية بأشكال عديدة ، على الرغم من أن الليف الطبيعي غالبًا ما يكون أبيض أو بيج. هذا يعني أنها لا تحتوي على ألوان أو مواد كيميائية قاسية. لذلك ، تعتبر الليف العضوية أكثر أمانًا ولطفًا على الجلد.

طويلة الأمد

الليف العضوي أكثر صداقة للبيئة من الليف الصناعية. نظرًا لأنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية واللدائن الدقيقة ، فهي ليست دائمة. كل شهرين إلى ثلاثة أشهر ، يجب استبدال الليف الصناعية لأنه تتمزق. ومع ذلك، فإن المكونات الطبيعية لليف العضوية تجعلها أكثر متانة وطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك ، ينتهي الأمر بالبلاستيك في مدافن النفايات ، مما يؤدي إلى تلوث إضافي. لذلك ، باستخدام الليف العضوي ، فأنت لا تفيد بشرتك فحسب ، بل تساعد البيئة أيضًا.

مقشر رائع للجلد

تحتوي الليف العضوية على مواد طبيعية خشنة ، مما يجعلها مقشرًا ممتازًا. إذا كان لديك رقعة خشنة وجافة على بشرتك ، فإنها تقشر بشكل فعال الطبقة العليا من الجلد. كما أنها أكثر دواما من الليف الاصطناعية. فهي متعددة الأغراض وأكثر كفاءة بكثير من البدائل الاصطناعية.

خيار أكثر صحة لبشرتك

هناك عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة على الليف الاصطناعية. عندما تُترك رطبة بعد الاستخدام ، فإنها تشكل أرضًا خصبة للجراثيم الضارة بالجلد. بسبب هذه الليفة ، قد تعانين من الطفح الجلدي والتهيج وحب الشباب. ومع ذلك ، فإن الليف العضوية تتكون من الألياف الطبيعية ، والتي تمنع نمو البكتيريا ، وبالتالي فهي صحية لبشرتك. سيؤدي التحول إلى الليف العضوي إلى تحسين بشرتك وله تأثير إيجابي على البيئة.

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