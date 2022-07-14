جميلة البوابة: ماذا يفعل الفحم المنشط لبشرتك تختلف حياتنا اليوم كثيراً عن تلك التي عاشتها الأجيال السابقة. لذلك أنت بحاجة الى مكون قوي وفعال لحمايتك. في حين أن التطورات السريعة في التكنولوجيا قد عززت العولمة والتحضر، إلا انها جلبت أيضًا بعض العناصر غير الرائعة بما في ذلك الاحتباس الحراري ، ومستويات التلوث المتزايدة. ولكن في بعض الأحيان ، حتى مع وجود أكثر التقنيات فاعلية ، عليك الرجوع إلى الأساسيات للحصول على الرعاية المناسبة، مثل الاسترخاء أو استخدام المنتجات التي تحتوي على المكونات الطبيعية المناسبة التي تجدد بشرتك من الأوساخ والعرق والتلوث.

في مثل هذه الأوقات ، عليك أن تقاوم النار بالنار عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الآثار غير المرغوب فيها للتلوث على بشرتك. مع مكون عجيب من أنقى أشكال الكربون - وهو الفحم. على الرغم من أن هذا قد يبدو غير بديهي ، إلا أن الفحم يعمل على امتصاص الأشكال الأخرى غير المرغوب فيها من الكربون - الأوساخ والشوائب التي تجد طريقها إلى مسام بشرتك. فهو يمنح بشرتك تنظيفًا عميقًا للمسام ، ويحسن لون البشرة بشكل عام ويتركها منتعشة ونظيفة.

جميلة البوابة: ماذا يفعل الفحم المنشط لبشرتك

ما هو الفحم المنشط، ولماذا يجب وضعه على بشرتك؟

الفحم النشط هو شكل معالج من الكربون يقوم بمهام متعددة لبشرتك. يمكن للجسيمات الصغيرة أن تدخل داخل المسام لفتحها وتنظيفها وتترك بشرتك بلون موحد. عادةً ما تُستخدم المنتجات التي تحتوي على الفحم النشط عندما تريد تنظيف بشرتك بعمق ، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها مقشر للوجه وأقنعة وغسول للوجه وصابون.

جميلة البوابة: ماذا يفعل الفحم المنشط لبشرتك

ما هي المسام؟

المسام عبارة عن جيوب صغيرة في جلدك وهي في الأساس مخرج للإفرازات المختلفة من جسمك. بينما لدينا جميعًا ، فإن البعض منا لديه مسام أصغر ، والبعض الآخر لديه مسام أكبر. بغض النظر عن حجم مسامك ، يمكن أن تنسد ببنية من الإفرازات المذكورة. لماذا هذا سيء؟ حسنًا ، على سبيل المثال ، لا يمكن لبشرتك إزالة التراكمات بسهولة مما يؤدي إلى ظهور البثور والبشرة الدهنية والمزيد!

جميلة البوابة: ماذا يفعل الفحم المنشط لبشرتك

الآثار الإيجابية لاستخدام الفحم النشط

يفتح المسام وينظفها: كما قلنا ، تسد المسام ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، مع تراكم الزهم والإفرازات الأخرى. يساعد الفحم المنشط في إزالة تلك التراكمات وإزالتها ، مما يساعد في تقليل الالتهابات وحب الشباب . الحد من حب الشباب وظهور حب الشباب: إذا كنت تنظف بشرتك كثيرًا ، فستكون أقل عرضة للإصابة بحب الشباب والبثور. في حين أن السبب يمكن أن يتنوع مثل التعرق المفرط أو اختلاط الأوساخ مع جرح مفتوح أو حتى مشاركة أدوات الحلاقة ، فإن المنتجات التي تحتوي على الفحم النشط يمكن أن تساعد في تطهير الجلد بما يكفي لتجنب الاختراقات المتكررة . تقشير البشرة: بغض النظر عن نوع بشرتك أو في أي وقت من السنة ، فإن التقشير المنتظم هو المفتاح للحفاظ على بشرتك صحية. تساعد الجسيمات الموجودة في الفحم المنشط في تقشير خلايا الجلد الميتة ، مما يمنحك بشرة متجانسة ومنتعشة . توازن الزيت: في حين أن خصائص الفحم النشط تجعله الرفيق المثالي للبشرة الدهنية (لأنه يزيل الزيوت الزائدة من بشرتك) ، فإنه يعمل أيضًا في الواقع على الحفاظ على توازن الرطوبة على بشرتك ، حتى لو كانت بشرتك جافة! تذكر أن تضبط وتيرة منتج يحتوي على الفحم المنشط على أساس نوع بشرتك ، وأنت على ما يرام! إن الجمع بين مكون رائع آخر في شكل الألوة فيرا في مثل هذه الحالات يفعل العجائب . يزيل السموم ويوحد لون البشرة: لا يقتصر دور الفحم المنشط على تنظيف بشرتك فحسب، بل يساعد أيضًا على منحها توهجًا متجانسًا على المدى الطويل! يُعرف الاستخدام المنتظم لهذا المكون بالمساعدة في التخلص من الجلد غير المنتظم أو لون البشرة غير المتكافئ .

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

جميلة البوابة: نصائح لفرد شعرك دون أي ضرر