جميلة البوابة: كيفية تشكيل حاجبيك في المنزل؟

هل مللت من صالونات التجميل وسوء المعاملة التي تحصل عليها حواجبك في معظم الأحيان على أيدي فنيات غير ماهرات؟

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لما لا تجربي الاهتمام بحواجبك في المنزل للحصول على هذا الشكل الذي يناسب شكل وجهك. اتبعي هذه الخطوات.

الخطوة 1

استخدمي بكرة لتنظيف حاجبيك. تأكد من أن حواجبك نظيفة وجافة قبل القيام بذلك. بمجرد قيامك بتنظيف حواجبك باستخدام فرشاة الحواجب، ستتمكنين من العثور على الشعر الطويل والشعر الذي يجب قصه.

الخطوة 2

استخدمي مقصًا صغيرًا معقمًا لتقليم الحاجب الأمامي. أثناء القيام بذلك ، تأكد من القيام بذلك بزاوية لأسفل. هذه الزاوية مهمة لأنك تريد أن تبدو حواجبك باهتة وليست مستقيمة. يمكن أن تكون الفرشاة مفيدة بشكل كبير أثناء تقليم حاجبك لأنه يدفع الشعر الزائد لأعلى ويمكنك قصه بسهولة أكبر. يمكنك أيضًا استخدام هلام حول شكل حاجبك ، وسوف تتعرفين بالضبط على ما يجب تقليمه.

الخطوه 3

الآن استخدمي ملقط لإزالة الشعر الصغير الزائد حول حاجبيك. هذه هي الخطوة الأكثر أهمية لأنه سيتعين عليك إنشاء قوس بمساعدة الملقط. كوني حذرة أثناء إزالة الشعر الناعم حتى لا تؤذي بشرتك الحساسة حول الحاجب.

الخطوة 4

استخدمي شفرة حلاقة خاصة للوجه لحلق الشعر الناعم على الجبهة والصدغ وأي مكان آخر غير مرغوب فيه حيث ترى نموًا غير ضروري. يمكنك أيضًا استخدام هذا لشفتك العليا.

الخطوة 5

استخدمي الفرشاة مرة أخرى لتشكيل حاجبك وتحقق مما إذا كنت قد تمكنت من قص هذا الشعر الطويل الزائد حول حاجبيك بشكل صحيح.

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