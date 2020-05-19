ظهور حب الشباب في رمضان: نصائح ووصفات طبيعية لعلاجه

حب الشباب هو حالة جلدية تحدث عندما يتم تنسد مسام البشرة بالزيت وخلايا الجلد الميتة، وغالباً ما يسبب الرؤوس البيضاء أو الرؤوس السوداء أو البثور، وعادة ما يظهر على الوجه والجبهة والصدر وأعلى الظهر والكتفين.

حب الشباب هو الحالة الأكثر شيوعاً بين المراهقين، على الرغم من أنه يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح لتجنب إنتشار حب الشباب في الوجه أثناء فترة صيام شهر رمضان المبارك، وأهم الطرق البسيطة التي يمكنك عملها للتعامل مع البشرة المتضررة من مطبخك:

1- الالتزام بشرب السوائل والماء، والإهتمام بطبق السلطة الخضراء على مائدة الإفطار والسحور حتى تتمكن خلايا البشرة من تعويض أي نقص قد يحدث.

2- يفضل أخذ البروتينات وفيتامين (أ) و(د) لعلاج جفاف البشرة وخشونة الجلد كالجزر والخس والبقدونس والسبانخ.

3- تجنب تناول المخللات على مائدة الإفطار بصفة منتظمة لما لها من تأثير خطير على مرضى الحساسية إلى جانب التأثير الضار للأملاح الزائدة على الكلى والجهاز البولي.

4- الإستفادة من الصوم على البشرة من خلال إراحتها من كثرة المساحيق والمكياج، والحفاظ على نضارتها.

5- الابتعاد عن الوجبات السريعة الدسمة، والتي تعمل على رفع نسبة الدهون في الدم، وبالتالي تزيد نسبة الحبوب.

6- الإمتناع عن تناول الأطعمة الحريفة والتي تعمل على تحفيز الغدد لإفراز الدهون المكون الأول لحب الشباب.

7- الإبتعاد عن الأنواع المعتمدة على المايونيز وغيرها من المكونات الدهنية، واستبدالها بالمستردة لاحتوائها على الخردل ذي القيمة الغذائية العالية للبشرة والجسم بشكل عام.

8- الإعتماد على الوجبات المشوية واختيار أن يكون الخضار جزءاً أساسياً في الوجبة.

9- تجنب شرب المياه الغازية والمشروبات المحفوظة فهي من أهم أسباب ظهور حب الشباب، واستبدالها بالعصائر الطازجة والماء أفضل.

10- يجب الإبتعاد عن الحلويات المعتمدة على السكر والدهون العالية والشوكولاتة، واستبدلها بـ( الفروت سلات) والمهلبية والكسترد.

قناع القرفة والعسل علاج لمنع ظهور حب الشباب والكلف:

1- أضيفي ملعقةً صغيرةً من العسل مع نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من مسحوق القرفة لجعلها تطبق كقناعٍ على البشرة .

2- ضعي طبقة رقيقة منها على بشرتك.

3- قومي بتدليك القناع حتى تتقشر خلايا الجلد الميتة وتقوم بتطهير المسام.

4- اغسلي القناع بماءٍ فاترٍ .

5- جففي وجهك بمنشفةٍ نظيفةٍ ناعمة.

6- رطبي بشرتك بكريمٍ مغذ.

7- إذا كان لديك حساسيةً بالجلد، فقومي باختبارٍ موضعي عبر لصق المزيج على جزءٍ صغير من الرقبة للتأكدِ من أنها لا تسبب بأي تهيج.

وإليكم بعض الطرق البسيطة التي يمكنك عملها للتعامل مع البشرة المتضررة من مطبخك:

وصفة الفراولة بالليمون

المكونات:

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون، 1 بياض البيض، 2 ½ ملعقة شاي من العسل ، ½ كوب الفراولة.

الطريقة:

اهرسي أو امزجي جميع المكونات - ضعيها على وجهك – اتركيها لمدة 10 دقائق، يشطف بالماء الدافئ.

وصفة خل التفاح

المكونات: 1 ملعقة كبيرة خل التفاح - 1 ملعقة كبيرة ماء فاتر

الطريقة: يخلط خل التفاح والماء النسبة من 1:1 (50%-50%)، قد تحتاجين الى تخفيف الخل قليلا.

توضع كرات القطن وتوزع بالتساوي على جميع أنحاء وجهك.

اتركيها لتجف في الهواء الجاف، ثم ضعي طبقة خفيفة من زيت جوز الهند كمرطب. يمكن أن تكون الرائحة قوية بعض الشيء في البداية ، ولكن لا ترتعبي ! ستزول الرائحة بسرعة.

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