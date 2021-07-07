جميلة البوابة: كيف تتجنب انخفاض معايير الحب؟

من الطبيعي جدًا أن تكون لدينا توقعات معينة من شركائنا المستقبلين. بعضنا يريد شخصاً حسن المظهر، والبعض الأخر يريد شخصًا يتمتع بروح الدعابة...

مهما كانت المتطلبات التي لدينا أو أي سمات نريدها في شريكنا - يجب أن نحاول عدم المساومة عليها. إذا قمت بالتسوية أو الاستقرار ، فإن حقيقة قيامك بذلك ستظل دائمًا في جزء داخلي من عقلك. وبالتالي ، من المهم تحديد جوانب الحياة التي يمكننا التنازل عنها والتي لا يمكننا التنازل عنها. جميلة البوابة ستخبرك كيف تتجنب انخفاض معايير الحب؟

قم بتقييم ومعرفة ما هو أهم بالنسبة لك

فكر في الأشياء التي تهمك كثيرًا وتريدها في شريك حياتك. قرر ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك ، حتى لو كان بعضها نادرًا أو مختلفًا عما يبحث عنه معظم الناس. ضع تلك المعايير وكن وفيا لها.

لا تلتفت إلى التأثيرات الخارجية

من المحتمل أن يخبرك أصدقاؤك وعائلتك بأنك قد حددت مستوى مرتفعًا جدًا أو أنك صعب الإرضاء. ومع ذلك ، يجب أن تحاول تجاهل آرائهم لأن علاقتك في النهاية ستتكون منك ومن الشخص الذي تختار أن تكون معه ، وليس عائلتك أو أصدقائك. لا تخفض من معاييرك لمجرد أن الناس يطلبون منك القيام بذلك.

اعرف قيمتك وما تستحقه

قبل أن تحب أي شخص آخر ، يجب أن تحب نفسك. عليك أن تخبر نفسك أنك تستحق ما يكفي. إذا لم تفعل ذلك ، فسوف تستقر دون قصد بأقل مما تستحقه بالفعل في حياتك.

تعلم من ماضيك

خذ الألم الذي ربما تكون قد تحملته من العلاقات السابقة واستخدمه لتذكير نفسك بما لا تريد أن تمر به مرة أخرى. لا تدع شخصًا آخر يأتي إلى حياتك ويضعك في كل الأشياء التي كان عليك أن تمر بها من قبل.

كن صبوراً

قد يعني وجود معايير عالية في بعض الأحيان الانتظار لفترة طويلة قبل أن نلتقي بالشخص المناسب. ومع ذلك ، فإن الأمر يستحق الانتظار. لا تتأثر بدخول أصدقائك أو أبناء عمومتك في علاقات عاطفية وانتظر حتى يحين دورك.

كن متفائلاً

لا تدع ألم الماضي والتجارب السلبية تفسد نظرتك إلى الحب. لا بأس أن يكون لديك معايير عالية ولكن تأكد من وضعها هناك للأسباب الصحيحة وليس للاختباء من الحب.

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